Uudet lasten uimataitoon keskittyvät VesiÄssä-uimakoulut aloittavat toimintansa syksyllä Kuopiossa

– Minulle tärkeää on luoda lapsille puitteet, joissa he pääsevät oppimaan ja nauttimaan vedessä olemisesta. Yhtä lailla tärkeää on tutustua veteen vahvana elementtinä, jota Suomen kaltaisessa maassa täytyy osata kunnioittaa, sanoo Kuopion Uimaseura ry:n vt. toiminnanjohtaja Aki Hurula.

Hurula on aikaisemmissa tehtävissään uinninopettajana Helsingissä ja Kuopiossa nähnyt, kuinka ala-asteikäisten lasten uimataito on ollut jo pidempään heikkenemään päin. Opetushallituksen rahoittaman, vuoden 2022, kansallisen uimataitotutkimuksen mukaan vain 55 % kuudesluokkalaisista ilmoitti osaavansa uida 200 metriä, josta 50 metriä selällään.

– Kuopion Uimaseurassa minulle on syttynyt intohimo vaikuttaa lasten uimataidon kehittämiseen. Osuuskauppa PeeÄssän yhteistyön turvin pystymme parantamaan uimakoulujemme saavutettavuutta.

PeeÄssän puolella myyntipäällikkö Viivi Nissinen on ollut aktiivisessa roolissa osuuskaupan ja Kuopion Uimaseuran välisen yhteistyön edistämisessä. Elokuusta alkaen pohjoissavolaiset lapset pääsevät kehittämään uimataitojaan uudessa VesiÄssä-uimakouluissa.

– PeeÄssässä meille on tärkeää olla mukana mahdollistamassa lasten ja nuorten liikkumis- ja harrastusmahdollisuuksia. Tätä hanketta on kypsytelty muutaman vuoden ajan ja odotan innolla, että ensimmäiset ryhmät pääsevät syksyllä aloittamaan uimaopetuksen, Nissinen toteaa.

Lapset oppivat ryhmässä leikin ja pelien kautta

– Eri lähtötasoille suunnattujen ryhmien tavoite on opettaa lapsille uimataito, jonka avuin he pystyvät uimaan omatoimisesti 25 metriä yhtäjaksoisesti. Tämähän ei kuitenkaan tarkoita, että uimakouluissa harjoiteltaisiin vain tätä – vaan itse asiassa ihan kaikkea muuta, Hurula valaisee.

Hänen mukaansa uimataidon kehittyminen lähtee yksinkertaisesti tutustumisesta veteen. Ohjattuna ja ryhmän yhteishengen rohkaisemana uimataidottomatkin oppivat nopeasti perusasiat, joiden päälle uimataitoa aletaan rakentamaan.

– Lapset nauttivat yhdessä tekemisestä. Usein esimerkiksi vanhempia jännittää jättää uimataidoton lapsensa uimakouluun. Kokemuksesta osaan sanoa, että uimataidotonkin lapsi rohkaistuu hyvin nopeasti turvallisessa ja rennossa ympäristössä kokeilemaan veden suomia mahdollisuuksia omien rajojensa puitteissa.

Hurula painottaa, että uimakouluissa uimataitoa kohti mennään askel kerrallaan leikin ja pelien kautta. Ohjaajan ja ryhmän luoma innostava ilmapiiri auttaa lasta oppimaan nopeastikin sellaisia taitoja, jotka eivät välttämättä ole tuntuneet luontevalta aikaisemmissa kokemuksissa veden parissa.