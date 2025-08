Yli 1000 MLL:n vapaaehtoista jalkautuu turvaamaan kouluteitä koulujen alkaessa

Mannerheimin Lastensuojeluliitto kampanjoi kouluteillä valtakunnallisesti ensimmäistä kertaa viime vuonna ja toiminta sai paljon kiitosta. Tänä vuonna kouluteitä turvataan ennätyksellisen laajasti, kun vapaaehtoiset päivystävät yli 100 paikkakunnalla ympäri Suomen.

"Kampanjan avulla teemme konkreettista työtä pienten koululaisten hyväksi. Haluamme varmistaa, että autoilijat huomaavat pienet kulkijat ja hiljentävät vauhtia. Ekaluokkalaiset vasta opettelevat liikenteessä kulkemista ja heidän liikkumisensa voi olla välillä arvaamatonta. Vapaaehtoisemme eivät ohjaa liikennettä, vaan heidän tehtävänsä on herättää autoilijoiden huomio", MLL:n viestintä- ja varainhankintajohtaja Leena Poutanen kertoo.

Suojateillä sattuu eniten vahinkoja



Koulutien turvaajia tarvitaan, sillä Liikenneturvan mukaan suurin osa alakouluikäisten lasten loukkaantumisista tapahtuu nimenomaan tietä ylittäessä ja näistä onnettomuuksista yli 60 % suojatiellä.

Viimeisen kolmen vuoden aikana liikenteessä on kuollut keskimäärin kaksi alakouluikäistä vuodessa. Loukkaantuneita alakouluikäisiä oli keskimäärin 130 vuosittain.

Kumppanit mukana koulutiellä

Mukana turvallista koulutietä varmistamassa on myös yrityskumppaneita. Kampanjan valtakunnallisina tukijoina toimivat LähiTapiola ja Varova. Lisäksi paikkakuntakohtaisesti voi olla mukana muitakin yhteistyökumppaneita.

Yrityskumppanit osallistuvat kampanjaan taloudellisen tuen lisäksi myös konkreettisesti: LähiTapiolan alueyhtiöiden ja Varovan työntekijöitä on mukana kouluilla vapaaehtoisina.

"Vastuullinen toiminta lähielinpiirimme hyväksi on arvomaailmamme keskeisimpiä asioita ja yhteistyö paikallisten MLL-kumppaneidemme kanssa on meille hieno asia. Toteutamme useita vahinkojen ennaltaehkäisyn toimenpiteitä alueyhtiöissämme, joista liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen on hyvä esimerkki", LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön toimitusjohtaja Antti Pulkkanen tiivistää.

"Varovan liiketoiminta kotimaisena perheyrityksenä keskittyy kansainväliseen rahtilogistiikkaan, niin Suomessa kuin ulkomailla, joten maanteiden ja kouluteiden turvallisuus on meille tärkeä asia. Teemme MLL:n kanssa kumppaniyhteistyötä jo kuudetta vuotta Kiusaamisen vastaisessa työssä sekä Lasten ja nuorten auttavissa palveluissa. Koulutien turvaajat -kampanja on ollut tälle yhteistyölle luonteva jatkumo ja tuo toivottavasti turvaa ja iloa koulumatkalaisille", toteaa Varovan toimitusjohtaja Mikko Vihanto.