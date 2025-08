Tulli paljasti amfetamiinia Etelä-Suomessa salakuljettaneen, saostaneen ja levittäneen ryhmän

Tullin esitutkinnassa epäillään, että useasta eri kansalaisuudesta koostuva ryhmä on salakuljettanut, saostanut ja levittänyt amfetamiinia Suomessa keväällä 2025. Esitutkinnan mukaan Suomeen salakuljetetusta amfetamiiniemäksestä on saostettu maaliskuussa 2025 yhteensä noin 38 kilogrammaa tahnamaista, myyntiin sopivaa amfetamiinia Etelä-Suomesta vuokratulla lomakiinteistöllä.

Tulli takavarikoi osan tapauksen huumausaineista, mutta epäilee osan päätyneen levitykseen Suomessa. Tullin takavarikoimien huumausaineiden arvo olisi ollut katukaupassa tuoreimpien hintatietojen mukaan vähintään 520 000 euroa. Levitykseen päässeen erän arvo on katukaupassa vähintään 240 000 euroa.



Rikoskokonaisuudessa on epäiltynä yhteensä kahdeksan henkilöä, joista useita on vangittuna. Epäillyt ovat Suomen, Puolan ja Liettuan kansalaisia.

– Toiminta on ollut järjestäytynyttä, ja epäillyillä on ollut siinä erilaisia rooleja; osa on toiminut salakuljettajina, osa saostajina ja osa valmiin amfetamiinin levittäjinä. Yhteydenpitoon epäillyt ovat käyttäneet salattuja viestisovelluksia. Kaikki epäillyt eivät kuitenkaan kuuluu yhteen ja samaan organisaatioon, Tullin tutkinnanjohtaja Mikko Martikainen kertoo.

Tullin takavarikoimaa saostettua amfetamiinia epäiltyjen vuokraaman lomakiinteistön jääkaapissa. Tulli

Epäiltyjen jäljille päästiin kansainvälisen viranomaisyhteistyön avulla

Tulli sai ensimmäisen vinkin saostus- ja levitysorganisaation toiminnasta Viron viranomaisilta maaliskuussa 2025. Tulli sai tiedon kolmesta Suomeen matkalla olleesta Puolan kansalaisesta, joilla oli hallussaan välineitä ja aineita, jotka viittasivat mahdolliseen amfetamiinin saostukseen.

Tullin tutkinta löysi mainitun kolmen matkustajan vuokraaman, Etelä-Suomen maaseudulla sijaitsevan lomakiinteistön, jossa saostamisen epäiltiin tapahtuvan. Tullin suorittamassa kotietsinnässä kolmikolta takavarikoitiin noin 26 kilogrammaa amfetamiinia.

Esitutkinnassa selvitettiin, että kiinteistöltä kiinniotettu ja sittemmin vangittu kolmikko oli majoittunut kiinteistöllä myös kaksi viikkoa aiemmin. Tällöin heidän epäillään saostaneen noin 12 kilogrammaa amfetamiinia, ja tämän erän epäillään päätyneen levitykseen Suomessa.

Tullin esitutkinnan perusteella epäillään, että saostukseen käytetty amfetamiiniemäs salakuljetettiin Suomeen Tallinnasta Helsinkiin matkanneella laivalla. Neljännen epäillyn arvellaan kuljettaneen rikollisen aineen selkäreppunsa vesipulloissa, joissa oli veden sijaan noin seitsemän litraa amfetamiiniemästä.

Tapauksen esitutkinta on loppuvaiheessa, jonka jälkeen asia siirtyy syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle.

Amfetamiinitakavarikot yleisiä viime vuosina

Tulli takavarikoi vuonna 2024 huumausaineita yhteensä 2 052 kilogrammaa, josta amfetamiinia oli 237 kiloa. Vuonna 2023 amfetamiinia takavarikoitiin 162 kilogrammaa.

– Viime vuosina Tulli on tehnyt suuria amfetamiinitakavarikoita. Tilastoissa saattaa kuitenkin olla vaihtelua yksittäisten suurten takavarikoiden vuoksi, joten tässä vaiheessa emme osaa arvioida, millaisiksi kuluvan vuoden luvut muodostuvat, valvontajohtaja Hannu Sinkkonen kertoo.