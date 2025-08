Epävakaa lapsuus, rikollinen elämä, pahin rikos, tuomio – ja sovitus

Nino Haratishvilin Booker-ehdokkaanakin ollut sukuromaani on rakkaudenosoitus Kaukasukselle 25.4.2025 12:49:00 EEST | Tiedote

Kahdeksas elämä on enemmän kuin sukuromaani: se on oodi, valitusvirsi ja muistomerkki - kansalle, ihmisille, historialle ja tulevaisuudelle. Georgialaisen suklaasuvun tarina kattaa kuohuvan viime vuosisadan seitsemän sukupolven ajan. Teos on Saksan merkittävimpiä nykyromaaneja – vaikka onkin rakkaudenosoitus Kaukasukselle.