Linja-autojen pysähtymispaikka Reisjärven keskustassa muuttuu

Työttömien määrässä vuodenajalle tyypillistä kausittaista laskua Pohjois-Pohjanmaalla 25.6.2025 08:05:55 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaalla oli toukokuun lopussa noin 22 900 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 900 enemmän kuin vuosi sitten ja 1 000 vähemmän kuin huhtikuussa 2025. Kokoaikaisesti lomautettuja oli noin 1 700, mikä on 600 lomautettua vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömien määrä laskee tyypillisesti kesää kohti, kun monilla aloilla työntekijöitä tarvitaan kesä- ja syyskaudelle talvikautta enemmän. Merkittävä talouden kasvu ja avointen paikkojen lisäys on epätodennäköistä vielä lähitulevaisuudessa useiden viimeaikaisten talous- ja työmarkkinaennusteiden perusteella.