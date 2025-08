Sisäkaton maalaus uudistaa asunnon ilmeen – ammattilainen antaa vinkit parhaaseen lopputulokseen

Starkin teettämän Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2025 -kyselytutkimuksen mukaan suomalaisista kolmasosa remontoi sisäkaton itse kotona, mutta mökillä sisäkaton remontoi itse jo melkein puolet. Kyselytutkimuksesta käykin kautta linjan ilmi, että suomalaiset ovat rohkeampia tee-se-itse-remontoijia silloin, kun on kyse vapaa-ajan asunnosta.

”Sisäkattoon voi ajan myötä tulla värimuutoksia, ja se voi tummentua tai kellastua. Myös maalin hilseily tai lohkeaminen on merkki siitä, että kattopintoja olisi aika uudistaa. Sisäkaton maalaus voi tulla ajankohtaiseksi myös silloin, kun asunnon seinät maalataan. Tällöin kontrasti puhtaisiin seiniin voi korostua ja katto alkaa näyttää likaiselta. Maalausta olisi hyvä harkita esimerkiksi muuton yhteydessä, jolloin kalusteet eivät ole tiellä, ja asuntoa ehkä muutenkin remontoidaan”, kategoriapäällikkö Pia Flink Starkilta kertoo.

Valkoiselle on vaihtoehtoja, myös tekstuureja voidaan hyödyntää

Valkoinen on perinteinen ja edelleen hyvin suosittu sisäkaton väri, koska se luo tilaan avaruutta ja heijastaa valoa hyvin, mutta muitakin vaihtoehtoja on. Tummilla sävyillä, kuten vihreällä, mustalla ja tummansinisellä, saa luotua dramaattisen ja modernin ilmeen. Vaaleat sävyt, kuten beige, vaaleansininen ja vaaleanharmaa, tuovat lämpöä ja pehmeää kontrastia tilaan. Maalien lisäksi vaihtoehtoina on tapetteja, paneeleja ja strech-kattoja, jotka tarjoavat mahdollisuuden lisätä tekstuuria ja kuvioita sisäkattoon.

Pohjatyöt varmistavat onnistuneen lopputuloksen

Sisäkaton maalausurakka alkaa aina katon kunnon tarkastamisella: onko halkeamia, tahroja, hilseilyä tai kosteutta. Tämän jälkeen huone suojataan huolellisesti; lattioiden ja huonekalujen lisäksi on hyvä muistaa suojata seinien yläosat joko suojamuovilla tai pahvilla.

Ennen maalausta katto pyyhitään pölystä ja liasta joko imuroimalla tai nukkaamattomalla liinalla ja maalinpesuaineella. Jos katossa on tahroja tai nikotiinin tummentamia alueita, on hyvä käyttää eristävää pohjamaalia. Mahdolliset halkeamat ja kolot kitataan ja kovat ja kiiltävät vanhat maalipinnat hiotaan. Pohjatyöt viimeistellään pyyhkimällä hiontapölyt pois kostealla liinalla tai harjalla.

”Pohjamaalausta suositellaan erityisesti silloin, kun katon vanha maali on erisävyinen tai alustana on kipsilevy, betoni tai tummunut pinta. Jos kattoa on korjailtu paikkauksin, tulee se aina pohjamaalata”, Flink toteaa.

Erityisesti kerrostaloissa yleiset betonikattopinnat voivat olla rosoisia tai pinnoitettuja, ja ne vaativat usein pohjamaalin. Myös uusille kipsilevypinnoille suositellaan pohjamaalausta tartunnan ja pinnan vahvistamisen vuoksi.

Kesämökeillä, rivitaloissa ja omakotitaloissa yleisten paneelikattojen pinnat ovat usein lakattuja, maalattuja tai petsattuja, jolloin niihin saa uuden ilmeen helposti maalaamalla.

”Paneelikaton maalaus onnistuu useimmiten itse tekemällä, kunhan pinnat on puhdistettu ja pohjustettu huolellisesti. Mikäli paneelikaton pinta on lakattu, tulee kattopinta käsitellä tartuntapohjamaalilla ennen maalausta. Käsittelemätön tai kellastunut ja tummunut pinta pohjamaalataan eristyspohjamaalilla ennen paneelikaton maalaamista”, Flink vinkkaa.

Ammattilainen osaa arvioida korjaustarpeen

”Katon huono kunto voi vaatia korjauksia, joiden tarpeen ammattilainen osaa arvioida sekä tehdä korjaukset ja maalauksen oikein”, Flink muistuttaa.

Starkin teettämän kyselytutkimuksen mukaan suomalaisista 38 prosenttia luottaa ammattilaiseen kodin sisäkaton uusimisessa ja mökillä ammattilaisen puoleen kääntyy 29 prosenttia.

”Jos katossa on hometta tai kosteusvaurioita tai katto on pahasti vaurioitunut, on hyvä miettiä maalauksen sijasta muuta ratkaisua. Kustannustehokkaampaa voi olla valita kestävämpi ratkaisu, kuten paneelit, jos maalaus vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja uusimista”, Flink jatkaa

Laadukas maali, laadukas lopputulos

”Ammattilaisen puoleen kannattaa kääntyä myös oikeanlaisten maalien ja työvälineiden valinnassa, sillä laadukkaat maalit ja työvälineet takaavat hyvän lopputuloksen. Käyttämällä teleskooppivartta maalaustelassa, katon maalaus sujuu ilman jatkuvaa kurottelua tai tikkaiden käyttöä. Maalaustelineillä saadaan vakaampi työskentelyalusta kuin tikkailla, mikä vähentää kaatumisriskiä ja parantaa työasentoa. Lisäksi ergonomiset työvälineet vähentävät käsien ja ranteiden rasitusta maalatessa”, Flink sanoo.

Stark Suomen teettämä Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2025 -kyselytutkimus toteutettiin Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Paneelissa tammikuussa 2025. Siinä selvitettiin tuhannelta 18–76-vuotiaalta suomalaiselta remonttitarpeista, mielipiteitä remonttitöistä ja rakentamissuunnitelmistaan. Otanta on kansallisesti edustava sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Lisätietoja

Pia Flink, kategoriapäällikkö, Stark Suomi Oy, puh. 050 501 4283, pia.flink@stark-suomi.fi

Satu Otala, viestintäjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 044 475 7483, satu.otala@stark-suomi.fi