Taito ja kunto ovat koetuksella Hirvenjuoksun SM-kisoissa Vesannolla

Juoksua tai kävelyä, etäisyyden arviointia ja ammuntaa yhdistävän lajin Suomen mestaruudet ratkeavat 1.–3.8.2025 Pohjois-Savon Vesannolla. Kisatapahtumaan tulee satoja kisaajia ja järjestelyistä vastaavia talkoolaisia. Hirvikävelyyn osallistuu noin 430 kilpailijaa, hirvenjuoksuun noin 370 kilpailijaa ja viesteihin kolmisenkymmentä joukkuetta.

Ilahduttavaa on, että nuorten määrä on kasvussa: yhteensä eri lajeissa nähdään 65 nuorten suoritusta. Määrä on yli kaksinkertainen viime vuoden kisoihin verrattuna. Kisojen nuorin osallistuja on kuusivuotias ja vanhin yli 90 vuotta.

Kisojen järjestelyssä on mukana suuri määrä talkoolaisia.

–Vapaaehtoisille tarkoitettuja paitoja olen jakanut 220 kappaletta, sanoo kilpailun johtaja Reino Kämäräinen.

Järjestävinä tahoina on Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piiri, kymmenen metsästysseuraa sekä Vesannon maa- ja kotitalousnaiset.

Kisojen tukijoita ovat muun muassa Lapua, Vesannon kunta, Vesannon Auto- ja Konetarvike, Metsästäjän erikoisliike Olkkonen sekä Vesannon Teboil. Palkintoja on saatu muun muassa Corrotechiltä, Sakolta ja Lafayette Finland Oy:ltä.

Lisäohjelmana perjantaina on luvassa kaikille avoimet ja ilmaiset tanssit live-orkesterin säestyksellä.

Sää otettava huomioon kisatapahtumassa

Kuumissa oloissa oman ja kaverinkin nesteytyksestä on pidettävä pitää huolta. Lisäksi jännitetään, sattuuko paikalle ukkoskuuroja.

– Mikäli oikein kova puuska tulee, niin kutsutaan tuomarineuvosto koolle ja katsotaan, miten kisoja jatketaan. Siinä on kuitenkin ihmisten turvallisuudesta kysymys, toteaa Kämäräinen pitkällä kokemuksellaan.

Kilpailua voi seurata reaaliaikaisesti hirviurheilu.com -tulospalvelusta. Tulospalvelua varten tarvittaville tietokoneille on hankittu varavirtaa sähkökatkosten varalle. Lisäksi kisapaikalle on tuotu telttoja ja katoksia, joilla voidaan suojata herkkää materiaalia ja ihmisiäkin vesikuuroilta.

Kohta 82 vuotta täyttävälle Reino Kämäräiselle kisat ovat viimeiset kilpailun johtajana. Hän lupaa neuvoa nuorempiaan, mikäli järjestelyissä tarvitaan tulevaisuudessa apua.

Taitoa ja kuntoa yhdistävä laji

Hirvenjuoksussa on kolme osiota: maastojuoksu, etäisyyden arviointi ja ammunta. Runsaan neljän kilometrin juoksuosuudelta voittaja saa täydet pisteet ja muilta vähennetään pisteitä ajan perusteella. Etäisyyden arvioinnista saa kaksi miinuspistettä jokaiselta väärin arvioidulta metriltä. Lopuksi tulokseen lisätään ammuntarastilta saadut pisteet.

Hirvikävely puolestaan on nostanut kovasti suosiotaan harrastajien keskuudessa. Laji on muuten käytännössä sama kuin edellä, mutta kävelyosuudesta ei oteta aikaa. Voittaja siis ratkeaa etäisyyden arvioinnin ja ammunnan perusteella.

Sunnuntaina kilpaillaan vielä viestit. Viestissä suurista arviointivirheistä ja ohilaukauksista joutuu sakkokierrokselle.