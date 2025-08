Suomalaisyritys lanseeraa uudenlaisen ruokakonseptin Yhdysvalloissa – tavoitteena muuttaa tapa, jolla maailmassa kasvatetaan ruokaa

Yhdysvaltain ruokamarkkina on valtava, sirpaleinen ja kilpailtu. Juuri sinne suomalainen The Little Garden päätti lanseerata uudenlaisen ruokakonseptinsa. Yrityksen taustalla on yli 30 vuoden kokemus kasvihuoneteknologiasta, ja sen tavoitteena on tuoda paikallinen, kemikaalivapaa ja sääriippumaton viljely osaksi arjen ruokaratkaisuja.

”Ruoka on maailman suurin teollisuudenala ja keskellä murrosta. Me haluamme näyttää, että pienikin toimija voi tuoda jotakin aidosti uutta myös USA:n kokoisille markkinoille. Me uskomme, että jokaisella tulisi olla mahdollisuus syödä tuoretta ja puhdasta ruokaa, tuotettuna lähellä”, kertoo Oskari Kariste, yksi The Little Gardenin perustajista.

Konsepti pohjautuu huipputason sisäviljelyyn, joka mahdollistaa tasalaatuisen ja ympärivuotisen sadon ilman turhia kemikaaleja. Ensimmäinen yksikkö avataan LaBellessa, Floridassa, syyskuussa 2025. Paikallinen tuotanto takaa tuoreuden, vähentää logistiikan päästöjä ja lisää ruokajärjestelmän resilienssiä ilmaston muuttuessa.

Yhdysvaltojen lanseeraus on vasta alku. The Little Gardenin tuotantomalli on skaalattavissa globaaliin käyttöön erityisesti alueille, joissa ilmasto vaikeuttaa perinteistä viljelyä tai tuontiruoka hallitsee markkinaa.

Brändin lähettiläänä toimii tunnettu keittiömestari ja ruokamatkailun edelläkävijä Sara La Fountain.





