Pyynikin alueella avautuva Tahmelan hirsipäiväkoti valmistui nollavirheluovutuksena Tampereella

Päiväkodissa on tilat 100 lapselle. Ryhmätilat on toteutettu muovautumaan eri tilanteisiin sopiviksi, esimerkiksi eteiseen voidaan muodostaa tiloja pienryhmille irtokalustein. Päiväkodissa on kaikille yhteinen ruokasali, joka avautuu tarvittaessa viereiseen liikuntasaliin. Tiloja voi hyödyntää yhdessä tai erikseen myös tapahtuma- ja iltakäytössä.

Päiväkodissa on mikrobiystävällinen pihamaa, jossa on paljon luonnonmateriaaleja ja kasvillisuutta, jotka mahdollistavat luonnollisen altistumisen mikrobeille. Pihalle on istutettu marjapensaita ja kukkia, tuotu viljelylaatikoita ja sijoitettu puunrunkoja kiipeilyä varten.

Tahmelan päiväkodin uudisrakennuksen laajuus on 1 655 bruttoneliömetriä.

– Lapsia ja aikuisia odottaa mielekäs arki laadukkaassa hirsipäiväkodissa. Hirsi on materiaalina ympäristö- ja aistiystävällinen, ja hirsipintaa on jätetty paljon näkyviin myös sisätiloihin. Erityinen kiitos työmaahenkilöstöllemme, joka toteutti kohteen aikataulussa ja laadukkaasti nollavirheluovutuksena, kertoo aluejohtaja Tuomo Turkkinen Laptilta.