Poikkeaminen Pielisen luonnonmukaisesta juoksuttamisesta 8.8.2025 alkaen

Pielisen vedenkorkeus on vähälumisesta kevättalvesta, kuivasta kesästä ja pitkästä hellejaksosta johtuen matalalla tasolla. Pielisen vedenpinnankorkeus on 1.8.2025 N2000 +93,74 metriä, eli noin 45 cm ajankohdan keskiarvon alapuolella. Ennusteen mukaan vedenpinnankorkeus tulisi luonnollisesta laskemaan noin 30-35 cm.

Korkeimman hallinto-oikeuden ja Vaasan hallinto-oikeuden pysyttämän Itä-Suomen aluehallintoviraston lupapäätöksen 34/2021 mukaisesti Pohjois-Karjalan ELY-keskus antaa UPM Energy Oy:lle ohjeet poiketa Pielisen luonnonmukaisesta juoksuttamisesta perjantaista 8.8.2025 alkaen. Lupamääräysten mukaan (s. 90):

” B.1A) Pielisen vedenpinnan nousua yli korkeustason N2000 +95,00 metriä ja aikavälillä 15.5.–31.10. laskua alle korkeustason N2000 +93,55 metriä saadaan estää tai vähentää poikkeamalla tilapäisesti luonnontilaa vastaavasta juoksutuksesta.

Poikkeusjuoksutuksen määrä saa olla enintään 500 m3/s ja vähintään 120 m3/s. Kahden kuukauden aikana järvilohen poikasten kuoriutumisajankohdasta lukien poikkeusjuoksutus saa olla enintään 350 m3/s. Silloin, kun poikkeamisen aikana Pielisen luonnonmukaista vedenkorkeutta vastaava purkautuminen olisi ylärajoja suurempi tai alarajaa pienempi, on juoksutettava tämä vesimäärä.”

ELY-keskus ohjeistaa vähentämään Kaltion voimalaitoksen juoksutusta vähittäin siten, että juoksutus perjantaina 8.8.2025 on Kaltimolla klo 13:een mennessä 120m3/s.

120m3/s juoksutusta on tarkoitus jatkaa niin pitkään kuin tarpeen, kuitenkin enintään lokakuun loppuun saakka. Tämän jälkeen, tai poikkeuksellisen vesitilanteen mentyä ohitse jo aiemmin, Pielisen vedenkorkeus on tarkoitus palauttaa luonnonmukaiselle tasolleen joustavasti ja tarpeetonta viivytystä välttäen. Ohjeen tavoitteena on saada Pielisen vedenpinta säilymään tason NN+93,10m yläpuolella.