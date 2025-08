Kokoomuksen Valtola: Tiedossa entistä saavutettavampaa taiteen opetusta

Kokoomuksen kansanedustajan ja sivistysvaliokunnan valiokuntavastaavan Oskari Valtolan mukaan taiteen perusopetus on suomalainen erityisyys, jolle ei löydy vastinetta muualta.

”Taiteen perusopetus on ainutlaatuinen osa suomalaista koulutusjärjestelmää – se tukee lasten ja nuorten luovuutta, oppimista ja hyvinvointia. Tarve edistää taiteen perusopetuksen saavutettavuutta on tunnistettu laajasti. Siksi sen perustaa on tärkeää vahvistaa ja varmistaa, että yhä useampi halukas pääsee sen piiriin”, Valtola toteaa.

Orpon hallitus on päättänyt uudistaa taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön ja rahoitusjärjestelmän kokonaisuudessaan. Tavoitteena on paitsi turvata nykyinen korkea laatu, myös edistää saavutettavuutta niin, että yhä useampi pääsisi tavoitteellisen taideharrastamisen piiriin.

”Tarvetta tälle todella on, sillä tällä hetkellä toimintaa järjestetään 1990-luvun lopun lainsäädännön pohjalta ja toimintaympäristö on eittämättä muuttunut”, Valtola sanoo.

Valtolan mukaan on tärkeää huomata, että taiteen perusopetuksen ja harrastustukien tulisi olla kaikkien lasten saatavilla, riippumatta perhetaustasta tai taloudellisesta tilanteesta.

”Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla mahdollisuuksia tutustua taiteeseen ja kulttuuriin, osallistua taiteelliseen toimintaan ja kehittää itseilmaisuaan sekä osallistua myös taiteen perusopetukseen. Tällä hetkellä oppilasmäärä keskittyy alueellisesti epätasaisesti. Se tavoittaa vain osan lapsista ja nuorista, sekä kohdentuu erityisen vahvasti hyväosaisiin perheisiin. Myös taiteenalojen välillä on suuria eroja”, Valtola jatkaa.

”Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on antanut oman esityksensä lainsäädännön uudistamiseksi. Nyt alkaa todellinen työ uudistusten eteenpäin saattamiseksi hyvässä yhteistyössä oppilaitosten, ministeriön ja taiteen kentän kanssa”, Valtola päättää.