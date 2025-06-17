Koffarin Kinofest tuo elokuvia ja konsertteja ilmaiseksi Helsingin Sinebrychoffin puistoon ensi viikolla
Koffarin Kinofest tuo elokuvan ja musiikin Sinebrychoffin puistoon 15.–17. elokuuta. Ilmaisfestivaalilla nähdään kotimaisia huippuartisteja kuten Ina Forsman ja Jukka Eskola sekä huippuelokuvia, kuten moderni klassikko In the Mood for Love. Tapahtuman tuottaa Savoy-teatteri, ja se on kaupunkilaisten äänestämä OmaStadi-hanke.
Uusi kolmipäiväinen elokuva- ja musiikkifestivaali Koffarin Kinofest käynnistyy ensi viikon perjantaina 15.8.
Tapahtuman avaa erikoiskonsertti, kun kansainvälisesti menestynyt soul-laulaja Ina Forsman yhdistää lavalla voimansa tuottajansa ja luovan kumppaninsa Michael Bleun kanssa. Forsman ja Bleu ovat mm. kirjoittaneet useamman kappaleen Forsmanin uusimmalle After Dark Hour -levylle. Myös Michael Bleu tekee vahvaa artistiuraa retrosoulin parissa, tosin suomenkielellä. Koffarin Kinofestissä Forsman ja Bleu esiintyvät nelihenkisen yhtyeen kanssa, johon kuuluu Otto Porkkala, kitara, Juuso Lepistö, basso, Benjamin Nylund, rummut ja Samuli Rautiainen, koskettimet.
Perjantai-illan päättää In the Mood for Love, yhdeksi maailman kauneimmista elokuvista kehuttu romanttinen draamaklassikko vuodelta 2000. In the Mood for Love on draama kukoistavasta ystävyydestä ja lohdun löytämisestä läheisestä ihmisestä. Mestariohjaaja Wong Kar Wain avainteos palkittiin mm. vuoden 2000 Cannesin elokuvajuhlilla.
Lauantaina 16.8. alkuillassa klo 19.00 kuullaan jazzlaulaja Anna Inginmaan ja kitaristi Pekka Laineen duoa. Intensiivisestä tulkinnastaan kuuluisa Inginmaa on monipuolinen laulaja, joka on tehnyt yhteistyötä mm. klubimusiikin pioneeri Jori Hulkkosen sekä rockikoni Kauko Röyhkän kanssa. Elokuvamaisia ja kosmisia kitarasoundeja viljelevä Pekka Laine on kotimaisen musiikkikentän monitoimimies: muusikko, säveltäjä, radiotoimittaja ja dokumentaristi.
Lauantai jatkuu kotimaisen bluesin mestarin Knucklebone Oscarin konsertilla, jossa erikoisvieraana esiintyy Kwan-yhtyeestä tuttu laulaja Mariko. Illan elokuvana nähdään tuore musiikkidokumentti Becoming Led Zeppelin.
Sunnuntain 17.8. alkuillassa kuullaan Emilia Siscoa, joka esiintyy roots-kitaristina tunnetun Tuomas Metsbergin kanssa. Myöhemmin sunnuntaina festivaalilavalle nousee Jukka Eskola Soul Trio. Yhtyettä johtaa television monista musiikkiohjelmistakin tuttu trumpetisti Jukka Eskola, rumpuja soittaa Teppo Mäkynen ja Hammond-urkuja Mikko Helevä. Tapahtuman päätöselokuvana nähdään sunnuntaina 17. elokuuta dokumentti Amazing Grace, jota tähdittää Aretha Franklin.
Kaupunkilaisten ideasta festivaaliksi
Koffarin Kinofest on osa #OmaStadi -osallistuvan budjetoinnin hanketta, jossa kaupunkilaiset ovat valinneet festivaalin toteutettavaksi Helsingin kaupungin OmaStadi-ehdotusten joukosta. Festivaalin tuotannosta vastaa Savoy-teatteri Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta.
"Uusi elokuva- ja musiikkifestivaali Sinebrychoffin puistossa sai 788 ääntä OmaStadi-äänestyksessä. Lämpimät kiitokset kaikille äänestäneille: idea ja miljöö on kerrassaan hieno, eikä vastaavia laadukasta musiikkia ja ulkoilmaelokuvia yhdistäviä tapahtumia ole. Tervetuloa kokemaan tunnelmallisia konsertteja ja ihania elokuvia elokuun pimenevissä illoissa", hehkuttaa tapahtuman vastaava tuottaja Sirpa Hynninen.
Tapahtumaan on vapaa pääsy kaikille. Tapahtuman ruokamyynnistä vastaavat ravintolat Southpark ja Kiltakellari, joilla on terassialueet tapahtuma-alueella. Omien eväiden tuonti tapahtuma-alueelle on sallittua.
Festivaalin kumppaneita ovat Pop Up Kino Helsinki, Cinema Mondo, Sinebrychoffin taidemuseo, Ravintola Kiltakellari, Ravintola Southpark, Radio Helsinki, Aleksanterin teatteri, Suomen häirintäyhdyshenkilöt ry, Eteläiset kaupunginosat ry ja Pro Hietalahti ry.
Koffarin Kinofest 15.–17.8. Sinebrychoffin puistossa
Ohjelma:
Pe 15.8.
klo 18 DJ Miia Laine
klo 19 Festivaalin avaus
klo 19.30 Konsertti: Ina Forsman & Michael Bleu
klo 21.30 Elokuva: In the Mood for Love (S)
La 16.8.
klo 14 Lasten elokuva: Naapurini Totoro (S, dubattu). Sinebrychoffin museon alakerta
klo 16.30 Lasten konsertti: Tunteellinen siili
klo 18.00 Konsertti: Anna Inginmaa & Pekka Laine
klo 19.00 DJ Miia Laine
klo 20.00 Konsertti: Knucklebone Oscar band feat. Mariko
klo 21.30 Elokuva: Becoming Led Zeppelin (ikäraja 12 vuotta)
Su 17.8.
klo 14 Lasten elokuva: Kikin lähettipalvelu (S, dubattu). Sinebrychoffin museon alakerta
klo 16.30 Lasten konsertti, julkaistaan elokuun alussa
klo 18.00 Konsertti: Emilia Sisco Duo
klo 19.00 DJ Miia Laine
klo 20.00 Konsertti: Jukka Eskola Soul Trio
klo 21.30 Elokuva: Amazing Grace (S)
Koffarin Kinofestin päivittyvä tapahtumasivu
Koffarin Kinofest Facebookissa ja Instagramissa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot, kuvat, haastattelupyynnöt:
Festivaalin vastaava tuottaja Sirpa Hynninen, sirpa.hynninen@hel.fi, +358 50 428 0365
Festivaalin tapahtumatuottaja Veronika Pesonen, veronika.pesonen@hel.fi
Kuvat
Savoy-teatteri
750-paikkainen Savoy-teatteri on kansainvälinen konserttisali keskellä Helsinkiä. Sen ohjelmistossa painottuvat maailmanmusiikki, jazz, musiikkiteatteri ja elokuva. Savoy-teatterissa vierailee vuosittain noin 200 artistia tai esiintyjäryhmää. Savoy-teatteri on osa Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa.
Savoy-teatteri, Kasarmikatu 46-48, 00130 Helsinki
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 17.6.202517.6.2025 20:21:17 EEST | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 17.6.2025 kokouksen päätöstiedote on julkaistu. Lautakunta hyväksyi muun muassa uuden Lasten liikennekaupungin ja Hermanninrannan/Kalasataman nuorisotilan tarveselvitykset sekä keppihevosharrastusta koskevan lausunnon. Lisäksi lautakunta hyväksyi esityksen Helsingin kaupunginorkesterin uudesta intendetistä, FM Jari Eskolasta.
Helsingin kaupunki tarjoaa Pride-viikolla runsaasti sateenkaarevaa ohjelmaa17.6.2025 14:19:55 EEST | Tiedote
Helsingin kulttuurikeskuksissa, kirjastoissa, kaupunginmuseossa ja nuorisopalveluissa juhlistetaan yhdenvertaisuutta järjestämällä Pride-viikolla 23.–29.6. monimuotoista ohjelmaa, kuten työpajoja, musiikkiesityksiä ja satutunteja. Tasa-arvo ja ihmisoikeudet kuuluvat Helsingin keskeisiin arvoihin, jotka näkyvät kaupungin toiminnassa ympärivuotisesti.
Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 17.6.202512.6.2025 14:36:02 EEST | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen 17.6.2025 esityslista on julkaistu. Kyseessä on valtuustokauden uuden lautakunnan kokoonpanon ensimmäinen kokous.
Uusi ilmaisfestivaali Koffarin Kinofest tuo elokuvia ja rytmimusiikkia Sinebrychoffin puistoon elokuussa12.6.2025 12:41:14 EEST | Tiedote
Sinebrychoffin puistossa järjestetään uusi ilmainen kaupunkifestivaali Koffarin Kinofest elokuun puolivälissä. Festivaalilla kuullaan rytmimusiikkia Suomen parhailta jazz-, blues- ja soul-artisteilta ja jokaisen illan päättää elokuva. Elokuvaohjelmistossa nähdään mm. tuore musiikkidokumentti Becoming Led Zeppelin. Tapahtuma on Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-hanke.
Vuorovaikutteinen mediataidenäyttely Oceanaia: Bloom of Synthesis avautuu Oodissa9.6.2025 11:47:21 EEST | Tiedote
Kesäkuussa Helsingin keskustakirjasto Oodin Kuutio-tilassa avautuu vuorovaikutteinen taideteos Oceanaia: Bloom of Synthesis, joka yhdistää kuvataiteen, pelisuunnittelun ja tieteen. Näyttely on avoinna kirjaston aukioloaikoina 18.6.–17.8.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme