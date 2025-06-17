Koffarin Kinofest tuo elokuvia ja konsertteja ilmaiseksi Helsingin Sinebrychoffin puistoon ensi viikolla

Uusi kolmipäiväinen elokuva- ja musiikkifestivaali Koffarin Kinofest käynnistyy ensi viikon perjantaina 15.8.

Tapahtuman avaa erikoiskonsertti, kun kansainvälisesti menestynyt soul-laulaja Ina Forsman yhdistää lavalla voimansa tuottajansa ja luovan kumppaninsa Michael Bleun kanssa. Forsman ja Bleu ovat mm. kirjoittaneet useamman kappaleen Forsmanin uusimmalle After Dark Hour -levylle. Myös Michael Bleu tekee vahvaa artistiuraa retrosoulin parissa, tosin suomenkielellä. Koffarin Kinofestissä Forsman ja Bleu esiintyvät nelihenkisen yhtyeen kanssa, johon kuuluu Otto Porkkala, kitara, Juuso Lepistö, basso, Benjamin Nylund, rummut ja Samuli Rautiainen, koskettimet.

Perjantai-illan päättää In the Mood for Love, yhdeksi maailman kauneimmista elokuvista kehuttu romanttinen draamaklassikko vuodelta 2000. In the Mood for Love on draama kukoistavasta ystävyydestä ja lohdun löytämisestä läheisestä ihmisestä. Mestariohjaaja Wong Kar Wain avainteos palkittiin mm. vuoden 2000 Cannesin elokuvajuhlilla.

Lauantaina 16.8. alkuillassa klo 19.00 kuullaan jazzlaulaja Anna Inginmaan ja kitaristi Pekka Laineen duoa. Intensiivisestä tulkinnastaan kuuluisa Inginmaa on monipuolinen laulaja, joka on tehnyt yhteistyötä mm. klubimusiikin pioneeri Jori Hulkkosen sekä rockikoni Kauko Röyhkän kanssa. Elokuvamaisia ja kosmisia kitarasoundeja viljelevä Pekka Laine on kotimaisen musiikkikentän monitoimimies: muusikko, säveltäjä, radiotoimittaja ja dokumentaristi.

Lauantai jatkuu kotimaisen bluesin mestarin Knucklebone Oscarin konsertilla, jossa erikoisvieraana esiintyy Kwan-yhtyeestä tuttu laulaja Mariko. Illan elokuvana nähdään tuore musiikkidokumentti Becoming Led Zeppelin.

Sunnuntain 17.8. alkuillassa kuullaan Emilia Siscoa, joka esiintyy roots-kitaristina tunnetun Tuomas Metsbergin kanssa. Myöhemmin sunnuntaina festivaalilavalle nousee Jukka Eskola Soul Trio. Yhtyettä johtaa television monista musiikkiohjelmistakin tuttu trumpetisti Jukka Eskola, rumpuja soittaa Teppo Mäkynen ja Hammond-urkuja Mikko Helevä. Tapahtuman päätöselokuvana nähdään sunnuntaina 17. elokuuta dokumentti Amazing Grace, jota tähdittää Aretha Franklin.

Kaupunkilaisten ideasta festivaaliksi

Koffarin Kinofest on osa #OmaStadi -osallistuvan budjetoinnin hanketta, jossa kaupunkilaiset ovat valinneet festivaalin toteutettavaksi Helsingin kaupungin OmaStadi-ehdotusten joukosta. Festivaalin tuotannosta vastaa Savoy-teatteri Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta.

"Uusi elokuva- ja musiikkifestivaali Sinebrychoffin puistossa sai 788 ääntä OmaStadi-äänestyksessä. Lämpimät kiitokset kaikille äänestäneille: idea ja miljöö on kerrassaan hieno, eikä vastaavia laadukasta musiikkia ja ulkoilmaelokuvia yhdistäviä tapahtumia ole. Tervetuloa kokemaan tunnelmallisia konsertteja ja ihania elokuvia elokuun pimenevissä illoissa", hehkuttaa tapahtuman vastaava tuottaja Sirpa Hynninen.

Tapahtumaan on vapaa pääsy kaikille. Tapahtuman ruokamyynnistä vastaavat ravintolat Southpark ja Kiltakellari, joilla on terassialueet tapahtuma-alueella. Omien eväiden tuonti tapahtuma-alueelle on sallittua.

Festivaalin kumppaneita ovat Pop Up Kino Helsinki, Cinema Mondo, Sinebrychoffin taidemuseo, Ravintola Kiltakellari, Ravintola Southpark, Radio Helsinki, Aleksanterin teatteri, Suomen häirintäyhdyshenkilöt ry, Eteläiset kaupunginosat ry ja Pro Hietalahti ry.

Koffarin Kinofest 15.–17.8. Sinebrychoffin puistossa

Ohjelma:

Pe 15.8.

klo 18 DJ Miia Laine

klo 19 Festivaalin avaus

klo 19.30 Konsertti: Ina Forsman & Michael Bleu

klo 21.30 Elokuva: In the Mood for Love (S)

La 16.8.

klo 14 Lasten elokuva: Naapurini Totoro (S, dubattu). Sinebrychoffin museon alakerta

klo 16.30 Lasten konsertti: Tunteellinen siili

klo 18.00 Konsertti: Anna Inginmaa & Pekka Laine

klo 19.00 DJ Miia Laine

klo 20.00 Konsertti: Knucklebone Oscar band feat. Mariko

klo 21.30 Elokuva: Becoming Led Zeppelin (ikäraja 12 vuotta)

Su 17.8.

klo 14 Lasten elokuva: Kikin lähettipalvelu (S, dubattu). Sinebrychoffin museon alakerta

klo 16.30 Lasten konsertti, julkaistaan elokuun alussa

klo 18.00 Konsertti: Emilia Sisco Duo

klo 19.00 DJ Miia Laine

klo 20.00 Konsertti: Jukka Eskola Soul Trio

klo 21.30 Elokuva: Amazing Grace (S)

