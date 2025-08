Eurojackpotin potti kohoaa noin 26 miljoonaan euroon - Suomeen kaksi 117 000 euron voittoa

Perjantain Eurojackpotin (kierros 31/2025) oikea rivi on 4, 11, 12, 20 ja 33. Tähtinumerot 3 ja 5.



Täysosumia ei löytynyt. Tiistain arvonnassa Eurojackpotin potti kohoaa noin 26 miljoonaan euroon.



Perjantaina löytyi kahdeksan kappaletta 5+1 -tuloksia, joilla voitti 400 241 euroa. Voitoista kaksi osui Ruotsiin, kolme Saksaan, yksi Viroon, yksi Latviaan ja yksi Norjaan.



Suomeen osui perjantaina kaksi 5+0 -oikein riviä, joilla voitti 117 346 euroa. Voitot osuivat Porvoon Pelaamon kahden osuuden porukkapeliin sekä 12 osuuden nettiporukkapeliin.



Lisäksi 5+0 -tuloksia löytyi kaksi Norjasta, kaksi Saksasta, yksi Tšekistä, yksi Unkarista ja yksi Slovakiasta.



Perjantai-Jokerin voittorivi on 6 9 9 6 4 9 7. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt Jokerista.



Perjantain Millin voittorivi on 2, 10, 18, 26, 34 ja 37. Lisänumero 14. Millistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Melbourne 82. Lomatonneja voitettiin seitsemän kappaletta.