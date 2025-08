Loton potti kohoaa jo 13 miljoonaan euroon - Viisi yli 40 000 euron voittoa jakoon

Loton kierroksen 31/2025 oikea rivi on 2, 3, 5, 15, 25, 29 ja 39. Lisänumero 37. Plusnumero 21.



Lotosta ei löytynyt täysosumia, joten ensi viikolla Loton potissa on jo 13 miljoonaa euroa.



Lauantai-iltana löytyi neljä kappaletta 6+1 -oikein rivejä, joilla voitti 41 920 euroa.



Loton toisen voittoluokan voitot osuivat nettipelaajalle Raaheen, nettipelaajalle Espooseen, nettipelaajalle Auraan sekä viiden osuuden porukkapeliin, jossa on voittajia eri puolelta Suomea.



Lauantai-Jokerin voittorivi on 6 7 2 5 7 1 4. Täysosumia ei löytynyt. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu kaksi kappaletta. Porin Kalevanpuiston R-kioskin asiakas voitti tuplatulla Jokerin kuusi oikein -tuloksella 40 000 euroa.



Lisäksi Jokerista osui 20 000 euron voitto 30 osuuden nettiporukkapeliin.



Lauantain Millin 1, 5, 8, 14, 22 ja 24. Lisänumero 26. Millistä ei löytynyt täysosumia.



Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Montreal 14. Lomatonneja voitettiin seitsemän kappaletta.



Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja.