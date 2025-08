Vanginvartijakoulutuksen syksyn haku on 6.–25.8.

Rikosseuraamusalan tutkintokoulutukseen voivat hakea kaikki 18 vuotta täyttäneet, joilla on vähintään toisen asteen pohjatutkinto. Koska vartijan työhön voi sisältyä vanginkuljetustehtäviä, hakijalla tulee olla vähintään B-luokan ajo-oikeus.

Koulutukseen valitaan 60 opiskelijaa kuntokokeen ja soveltuvuuskokeen (rskk.fi) perusteella. Hakijan tulee olla rikosseuraamusalan työhön soveltuva, joten ennen lopullista valintaa tehdään Suojelupoliisin perusmuotoinen turvallisuusselvitys (supo.fi).

Koulutus kestää enintään 16 kuukautta. Lähiopinnot toteutetaan kahdessa jaksossa pääasiassa Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa (RSKK) Vantaalla. Lisäksi opiskelijat suorittavat kymmenen kuukautta palkallista työssäoppimista jossain Suomen vankilassa.

Vanginvartijaopiskelijat tulevat monenlaisista koulutus- ja työtaustoista. Ikähaarukka on noin 20-vuotiaasta yli 50-vuotiaaseen, ja keski-ikä on viime vuosina ollut reilut 30 vuotta. Yhdistäviä tekijöitä ovat usein kiinnostus turvallisuusalaan ja ihmisläheiseen työhön.

− Älä jää enää miettimään, oletko tarpeeksi valmis työskentelemään turvallisuuden parissa – koulutus tekee sinusta ammattilaisen. Me etsimme ihmisiä, joilla on sydän mukana ja halu oppia. Sen lisäksi, että pääset osaksi huikeaa opiskelijaporukkaa sekä moniammatillista työyhteisöä Risessä, pääset nopeasti tekemään itse käytännönläheistä, vaativaa mutta palkitsevaa työtä, RSKK:n yksikönpäällikkö Johanna Huusko kannustaa.

Lähes kaikki tutkinnon suorittaneet työllistyvät heti valmistuttuaan ja tarve vanginvartijoista kasvaa tulevaisuudessa. Vankiloita on 27 eri puolilla Suomea (rikosseuraamus.fi) ja etenkin pääkaupunkiseudulla asuvalle työpaikoissa on valinnanvaraa. Rikosseuraamusalalla on hyvät mahdollisuudet suorittaa jatko-opintoja ja erikoistua erilaisiin alan tehtäviin.