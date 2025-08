Lappilaisen juristi-kirjailija Anu Ojalan dekkareiden käännösoikeudet myyty Hollantiin ja Saksaan

Ronja Jentzsch on Tornio-Haaparanta-rajan järkyttävien tapahtumien jälkeen siirtynyt Rovaniemen poliisin huumeryhmään. Partio on lähdössä keikalle, kun Jääkäriprikaatissa räjähtää. Oikeusupseeri Daniel Jääskeläinen joutuu pelkämään, onko hänen varusmiespalvelusta suorittava poikansa selvinnyt räjähdyksestä. Samana aamuna hän on joutunut kohtaamaan Ukrainan-operaatiosta palanneen vääpelin itsetuhoisen ratkaisun.

Anu Ojala kuvaa Tarkka-ampujassa viiltävän tarkasti, miten väkivallan ja sodan traumat vaurioittavat ihmismielen ja miten huumerikollisuus pesiytyy yhteiskuntaan.

- Meillä Suomessa poliiseja kuolee enemmän itsemurhiin kuin palveluksessa. Traumaperäisen stressin hoito ei käsittääkseni ole täällä meillä ajantasalla, Ojala sanoo.

Ojalaa kiinnostaa epigenetiikka, joka tutkii ympäristötekijöiden vaikutusta geeneihin ja sitä, miten nämä muutokset geeneissä periytyvät myös tuleville, syntymättömille sukupolville. Tämä koskee myös sotaa. Moni meistä, jotka emme koskaan ole kokeneet sotaa suoraan, kannamme vanhempiemme ja esivanhempiemme kokemusten kautta sodan dna:ta perimässämme, hän kirjoittaa.

- Arvioidaan, että sotastressin aiheuttamat ylisukupolvisen trauman jäljet alkavat hälvetä vasta kolmannen tai neljännen sukupolven jälkeen.

Anu Ojala on kirjailija ja juristi, joka tuntee Meri-Lapin alueen ja Lapin huumesodan todellisuuden syvällisesti. Tiheätunnelmaisessa Ronja Jentzsch -sarjassa ovat ilmestyneet aiemmin Jääsikilkkitie (2021), Kuolinsoitto (2023) ja Taivasverkko (2024). Ojala on erikoistunut juristina oikeusinformatiikkaan ja tekee Lapin yliopistossa väitöskirjaa, joka tutkii teknologian, yhteiskunnan ja oikeuden välisiä suhteita.

Anu Ojala: Tarkka-ampuja (Gummerus)

224 sivua

Ilmestynyt painettuna, e- ja äänikirjana, lukija: Anna Saksman

