Lord of the Rings -elokuvakonsertit huippuesittäjien voimin Mikkelissä 9.8.

Päivän kruununa ovat tietenkin itse konsertit, jotka soitetaan kahteen kertaan illalla. Lähes 90-henkisen orkesterin voimalla kajahtavat Jacksonin Lord of the Rings ja Hobitti -elokuvista kootut sinfoniset sarjat, joihin on kerätty Lord of the Rings ja Hobitti-elokuvien tunnetuimpia teemoja.

Ooppera-, musikaali- ja elokuvakapellimestarina tunnettu Anthony Gabriele johti Harry Potter -konsertit ja saapuu nyt uudelleen Mikkeliin Lontoon West Endin teattereista. Gabriele on tunnettu elokuvamusiikin kapellimestarina ja siksi hän on myös tähän konserttiin itsestään selvä valinta. Faneille ei tuoteta pettymystä, vaan konserttien taiteellinen taso on kansainvälistä huippuluokkaa.

“Nämä elokuvat ovat valtavan suosittuja. Howard Shoren upea musiikki on välittömästi tunnistettavissa, ja siksi olennainen syy elokuvien jatkuvalle suosiolle. Sormuksen saattueen (The Fellowship) teeman voima ja majesteetillisuus on kiistaton. Rakastan myös Hobittien leikkisää teemaa (Concerning Hobbits) ja syvästi kalvavaa Argonathin luonnetta.”, Gabriele kuvailee.

Oheistapahtumat ja kokonaisvaltainen vierailu ovat tärkeitä paitsi Musiikkijuhlille, myös alueen matkailulle. Päivässä on mukana useita eri kumppaneita ja kaikki ovat lähteneet innolla mukaan. Tarjolla on hobitti-tyyliin tehty lounas ja illallinen, erilaisia esityksiä ja aarteenetsintää perheille. Musiikkijuhlien näkökulmasta konsertit ovat keino tavoittaa uutta yleisöä ja saada myös elokuvamusiikin rakastajat hurmaantumaan sinfoniaorkesterin livenä esittämästä musiikista.

“Elokuvamusiikki on tämän päivän oopperaa”, Gabriele avaa ajatuksiaan elokuvamusiikin johtamisesta. “Se on tarinankerrontaa. Loistava elokuvamusiikki pystyy kertomaan tarinaa ja tukemaan hahmojen kasvua. Johtaakseen elokuvamusiikkia hyvin ja säveltäjää kunnioittaen, on tunnettava tarina ja ymmärrettävä hahmoja ja heidän tarinoitaan.”

Gabriele tietää hyvin, mistä puhuu, sillä hän viettää suuren osan ajastaan johtaen elokuvaa live-orkesterilla. “Olen johtanut kuusi maailmanensi-iltaa ja minulla on nyt yli 35 elokuvaa ohjelmistossani. Elokuva orkesterin kanssa on aivan oma lukunsa ja vaatii tarkkaa synkronointia. Se on palkitsevaa ja innostavaa.”

Yleisö rakasti Gabrieleä 2023 Harry Potter -konserteissa ja tunne on molemminpuolinen:

“Minulla on hyviä muistoja Mikkelistä! Rakastan työskennellä Philharmonia Orchestran kanssa. He ovat uskomattomia soittajia. Oli jo riittävän jännittävää esittää koko konsertillinen teoksia Harry Potterista. Siihen kun lisättiin koko kaupunki täynnä Potter-huumaa, ymmärrätte miksi olen innoissani paluustani Mikkeliin! Tältä kesältä odotan Tolkienin ja elokuvien faneja, ehkä jopa jokunen hobitti tai haltija kadulla!” Gabriele maalailee.

“Vaikka lopulta intohimo musiikkiin on se, mikä tekee Mikkelin Musiikkijuhlien yleisöstä erityisen ja tapahtumasta mukana olemisen arvoisen”, Gabriele päättää.

Lord of the Rings-konsertit

9.8. klo 18.30 ja 20.30

Mikaeli, Mikkeli

Philharmonia Orchestra

Anthony Gabriele, kapellimestari

HOWARD SHORE (s. 1946):

TARU SORMUSTEN HERRASTA -elokuvien sinfoniset sarjat

Sormuksen ritarit (2001) (sov. by John Whitney)

‘The Fellowship Theme’, ‘Prophecy’, ‘Concerning Hobbits’, ‘Three is Company’, ‘In Dreams’, ‘Shortcut’, ‘Knife in the Dark’, ‘Argonath’ and ‘Breaking of the Fellowship’.

Kaksi tornia (2002) (sov. by Jerry Brubaker)

‘Forth Earthlings’, ‘Evenstar’, ‘Rohan’, ‘Isengard Unleashed’, ‘Breath of Fire’ and ‘Gollum's Song’

Kuninkaan paluu (2003) (sov. by Victor Lopez)

‘The Steward of Gondor’, ‘Minas Tirith’, ‘The End of All Things’, ‘The Return of the King’ and ‘Grey Havens’

HOBITTI -elokuvien orkesterisarjat

Odottamaton matka (2012) (sov. by Douglas E. Wagner)

‘Old Friends and The Adventure Begins’, ‘Axe or Sword?’, ‘Song of the Lonely

Mountain’, ‘The Dwarf Lords’ and ‘Dreaming of Bag End’

Smaugin autioittama maa (2013) (sov. by Victor Lopez)

‘Thrice Welcome’ and ‘In the Shadow of the Mountain’

Kesto noin 1 h, ei väliaikaa

Konsertin lisätiedot: https://mikkelinmusiikkijuhlat.fi/ohjelma/lord-of-the-rings-1

J.R.R. Tolkienin Taru sormusten herrasta -tarusta tutut Keskimaan asukit valtaavat Mikkelin!

Ohjelmaan kuuluu aarteenetsintäreitti Mikkelipuistossa ja lukuhetki lapsille kirjastossa, sekä teemaan kuuluvia tanssiesityksiä kauppakeskus Stellassa ja Mikaelissa ennen iltakonsertteja.

Vekkuli-teatterin hobitit ja haltijat saapuvat kirjastolle pitämään lukuhetken kello 10-13. Luvassa tarinoita sekä Taru sormusten herrasta -trilogiasta että Silmarillionista. Samalla perheen pienimmät pääsevät piirtämään kuvia kuulemastaan. Pistäydy myös ruokailemassa Keskimaan innoittama menu Teatteriravintola ILOn Hobitti-pubissa, jossa soivat teeman mukaiset iloiset kansanmusiikkiesitykset. Hobittilounasta tarjoillaan klo 11-15 ja Konnun illallista klo 18-22, ennen tai jälkeen illan konsertteja.

Toivottavasti hobiteiksi, haltijoiksi, kääpiöiksi tai muiksi Keskimaan otuksiksi pukeutuneita kuulijoita tavataan myös Mikaelissa!

Oheisohjelma

Klo 10-13 Tolkien lukuhetki Mikkelin kirjastolla

Klo 12 Stellan päivänavaus, teemaan liittyvä tanssiesitys & tietovisa

Klo 11-16 Sormusten ritarien reitillä -aarteenetsintä lapsille Mikkelipuistossa

Klo 13 ja klo 15 perinnemuusikko Jenni Hanikka esiintyy Teatteriravintola ILOssa

klo 18:00 ja 20:00 Carmencitan tanssiesitykset Mikaelissa

klo 18.30 ja 20:30 Philharmonia Orchestra & Anthony Gabriele

klo 20 ja klo 22 Mäen musiikkiniekat Teatteriravintola ILOn illallisella

Oheisohjelman lisätiedot: https://mikkelinmusiikkijuhlat.fi/on-the-move-ohjelma