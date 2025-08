Keski-Suomen järvissä kuumaa ja kuivaa

Muutoksia valtatien 23 sortumakohdan kiertotiejärjestelyihin Haapamäellä 23.7.2025 12:32:47 EEST | Tiedote

Haapamäen sortumakohta Katajamäen ylikulkusillan läntisellä penkereellä Keuruulla on suljettu liikenteeltä. Nyt Petäisentien kautta kulkevalla kiertoreitillä olleet korkeus- ja painorajoitukset on poistettu. Raskaalle liikenteelle suositellaan kuitenkin jatkossakin erillisiä kiertoreittejä. Jotkut navigointijärjestelmät ohjaavat kulkijat tällä hetkellä väärälle kiertoreitille. Sortuman korjaussuunnittelu on täydessä vauhdissa. Myös sortuman juurisyy on varmistunut.