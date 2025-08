Voimaa Varsinais-Suomen maaseudulta -lähiruokakilpailun finaali on alkanut!

Kallionkolo: anniskelukaffela, lähipuoti ja b&b

Keväällä 2021 avattu Kallionkolo tarjoaa kahvilapalveluita, lähiruokatuotteita, majoitusta, hierontaa ja kulttuurielämyksiä merellisen mahtavassa maalaismaisemassa. Kallionkolon ovat ottaneet omakseen niin paikalliset asukkaat kuin matkailijatkin. Kallionkolossa leivotaan kaikki kaffelan herkut itse, käyttäen paikallisia lähiraaka-aineita mahdollisuuksien mukaan. Leivät leivotaan juureen ilman teollista hiivaa tai lisäaineita. Omien herkkujen lisäksi puodilla on myynnissä muun muassa ukilaista artesaanijätskiä, lähihunajaa ja paikallisten käsityöläisten innovaatioita. Kahvilan yrittäjät Jenni Teräväinen ja Veeti Kallio ovat kunnostaneet vanhaa taloa ja sen pihapiirissä olevia rakennuksia pieteetillä. Kallionkolo on saanut EU:n maaseuturahoitusta Leader Ravakalta.

Salon lähiruokakartta

Salon lähiruokakartta toivottaa kaikki tervetulleeksi makumatkalle herkkujen Saloon! Kartta esittelee 40 salolaista kohdetta, joista asiakkaat pääsevät ostamaan paikallisia ruoka- ja juomatuotteita suoraan tuottajilta tai lähiruokaa varten luoduista myyntipisteistä ilman välikäsiä. Mukana on esimerkiksi tilamyymälöitä, lähiruokakioskeja, leipomoita ja panimoita. Lähiruokakartta palvelee niin alueen asukkaita kuin matkailijoitakin ja on saanut erinomaisen vastaanoton. Salon lähiruokakartta on luotu Varsinais-Suomen ruokasektorin koordinaatiohankkeessa, joka on saanut EU:n maaseuturahoitusta Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. Konsepti on innoittanut toimijoita suunnittelemaan vastaavia karttoja myös muualle Suomeen.

Varsinaista luomua -hankkeen kuluttajatyö

Varsinaista luomua -hanke on onnistunut tekemään lähiruuasta ja luomusta arkipäiväistä, kiinnostavaa ja helposti lähestyttävää innovatiivisen kuluttajatyön avulla. Hanke kehitti oivaltavia tapoja tehdä luomutuotantoa tunnetuksi niin aikuisille kuin lapsille. Luomuruokalivelähetysten avulla yleisö pääsi tutustumaan varsinaissuomalaisiin tuottajiin ja luomutuotteisiin. Infovideoissa käsiteltiin esimerkiksi luomuyrittäjien kokemuksia, luomuelintarvikkeiden tunnistamista ja brändäystä. Salon luomuruokaviikolla 150 lasta pääsi kokkaamaan ruokaa luomuraaka. Lisäksi pelattiin hankkeen omaa luomulautapeliä, joka havainnollisti luomutuotantoa lapsille leikin kautta. Varsinaista luomua -hanke on saanut EU:n maaseuturahoitusta Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.