Kaupunkitutkimuksen asiantuntija Sampo Ruoppila aloittaa Vaasan yliopiston työelämäprofessorina

Ruoppila tuo mukanaan laajan kokemuksen kaupunkitutkimuksesta, tutkimusyhteistyön kehittämisestä ja kaupunkipolitiikan käytännöistä. Hän on toiminut muun muassa tutkijana Helsingin yliopistossa, johtavana konsulttina julkishallinnon konsultointiyritys Net Effect Oy:ssä, kaupunkitutkimusohjelman johtajana Turun yliopistossa ja Turun kaupungissa sekä vierailevana professorina Politecnico di Milanossa. Tällä hetkellä hän toimii työelämäprofessuurin lisäksi osa-aikaisena vanhempana tutkijana Helsingin yliopistossa ja osakkaana kaupunkitutkimuksellisia asiantuntijapalveluita ja tekoälyavusteista osallistavaa kaupunkisuunnittelua tuottavassa SpinUnit Lab Oy:ssä. Hän on ollut mukana useissa kansainvälisissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä toiminut asiantuntijana kunnille, yrityksille ja järjestöille.

– Vaasan seudulla on kunnianhimoisia tavoitteita vihreän siirtymän ja kasvun suhteen. Yritysten kilpailukyky on laajasti sidoksissa toimivaan ja vetovoimaiseen kaupunkiin. Suuri kysymys on, millainen Vaasan tulisi olla, jotta se houkuttelee sekä uusia että vanhoja elinkeinoja ja asukkaita tavoittelemaan unelmiaan ja hyvää elämää. Tämä edellyttää määrätietoista kaupunkikehitystä, ja siinä auttaa tutkimustiedon hyödyntäminen päätöksenteossa. Työelämäprofessorina haluan tukea tätä kehitystä ja rakentaa yhteistyömalleja, jotka palvelevat sekä yliopistoa että kaupunkia, Ruoppila sanoo.

Kohti systemaattisempaa kaupunkitutkimusyhteistyötä Vaasan mallin avulla

Ruoppilan työelämäprofessuurin keskiössä on niin kutsutun "Vaasan mallin" kehittäminen: yhteistyörakenne, jossa yliopiston osaamista kytketään nykyistä laajemmin kaupungin kehittämiseen. Työ alkaa nykytilan kartoituksella ja kansainvälisten yhteistyömallien tarkastelulla. Tavoitteena on luoda pitkäjänteinen ja vaikuttava yhteistyömuoto, joka tukee alueen kestävää kasvua ja elinvoimaa.

– Vaasan yliopistossa tehdään jo nyt paljon kaupunki- ja aluekehitykseen liittyvää tutkimusta. Haluan tuoda tähän kokonaisuuteen lisää systemaattisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta, Ruoppila kertoo.

Ruoppilan mukaan kaupunki–yliopisto–yhteistyöhön kohdistuu maailmanlaajuisesti suuria odotuksia. Tutkimusyliopistot ovat aluekehityksen keskeisiä resursseja, joiden potentiaalia halutaan hyödyntää entistä laajemmin myös paikallisesti.

– Vaasassa tämä toteutuu jo esimerkillisesti EnergyVaasa-klusterissa, jossa yliopisto toimii aktiivisesti yhdessä korkeakoulujen, yritysten ja viranomaisten kanssa, Ruoppila sanoo.

Hänen mukaansa kiinnostavimpia ovat mallit, jotka eivät ole riippuvaisia yksittäisistä hankkeista tai henkilöistä, vaan rakentuvat pitkäjänteiselle ja systemaattiselle yhteistyölle. Näiden mallien kehittäminen on sekä akateemisesti että käytännöllisesti merkityksellistä.

Vahvaa osaamista kaupunkitutkimuksesta

Ruoppilalla on laaja akateeminen ja käytännön kokemus kaupunkitutkimuksesta. Hänellä on sata tieteellistä ja ammatillista julkaisua ja hän on ollut mukana useissa kansainvälisissä tutkimusverkostoissa. Hänellä on myös dosentin arvo Turun yliopistossa ja hän on toiminut useiden väitöskirjojen ohjaajana ja vastaväittäjänä.

– Odotan innolla sitä, että pääsen jäsentämään täällä tehtävän tutkimuksen suhdetta kaupunki- ja aluekehitykseen, erityisesti kasvun ja sen hallinnan näkökulmista. Samoin odotan keskusteluja kaupungin kanssa siitä, mitä tutkimusyhteistyö jo on ja mitä se voisi olla, Ruoppila sanoo.

Johtamisen akateemiseen yksikköön sijoittuva työelämäprofessuuri on osa-aikainen ja kestää kaksi vuotta.