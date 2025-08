Oomi laajentaa liiketoimintaansa ja perustaa Oomi Mobiili -operaattorin

Oomi on perustanut uuden Oomi Mobiili -liiketoiminta-alueen. Yhtiö tavoittelee nopeasti kasvavaa liittymäasiakkaiden määrää ja asiakasarvon vahvistamista uuden liiketoiminta-alueen kautta.

‒ Olemme valmistelleet lähtöä mobiililiiketoimintaan jo jonkin aikaa. Nyt on oikea hetki tulla markkinalle uudenlaisella ja asiakasta aidosti hyödyttävällä mallilla. Valtakunnallisena toimijana tarjoamme luotettavan vaihtoehdon puhelinliittymille, hyödyntäen vahvaa osaamistamme asiakaskokemuksessa ja digipalveluissa. Tuomme mobiililiittymät asiakkaillemme vaiheittain syksyn aikana ja tavoitteenamme on, että palvelu on kaikkien saatavana vuoden 2026 alusta, sanoo Oomin toimitusjohtaja Tuomas Oksanen.

Kyseessä on Oomille strategian mukainen askel laajentaa palveluvalikoimaansa asiakkaiden arkea helpottaviin palveluihin. Vastaavia energiayhtiön tarjoamia liittymäpalveluja on jo laajasti tarjolla kansainvälisesti mm. Iso-Britanniassa, Alankomaissa, Belgiassa ja Uudessa-Seelannissa.

‒ Asiakkaille tämä on mahdollisuus entistä helpompaan arkeen. Jatkossa asiakas voi ostaa helposti puhelinliittymänsä samalla, kun hän ostaa sähkösopimuksen. Kilpailukykyisellä hinnalla ja samasta paikasta, Oksanen jatkaa.

Oomi Mobiili toimii jatkossa ns. virtuaalioperaattorina (MVNO), ja jättää elokuun loppuun mennessä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille hakemuksen käyttöoikeudesta teleyritystunnisteeseen. MVNO:lla eli ns. virtuaalioperaattorilla ei ole omaa verkkoa, vaan se toimii toisen operaattorin verkossa.

Energiapalveluyhtiö Oomi on yksi Suomen suurimmista energiapalveluyhtiöistä ja tunnettu helposta, digitaalisesta asiakaskokemuksesta. Yhtiöllä on tällä hetkellä yli 500 000 kuluttaja- ja yritysasiakasta ympäri Suomen.