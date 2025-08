Annareetta Vaara aloittaa Rinnekotien liiketoimintajohtajana

Annareetta Vaara on aiemmin työskennellyt eri sote-palvelujen tuottajilla, viimeisimpänä Attendo Oy:ssä. Rinnekodit on Suomen suurin yksityinen sosiaalipalveluja tuottavan yhteiskunnallinen yritys, jonka kasvua, kehittymistä ja yhteistyöverkostoja Annareetta Vaara lähtee innolla rakentamaan.

"On suuri kunnia liittyä Rinnekotien tiimiin ja olen kiitollinen tästä luottamuksesta. On hienoa päästä vahvistamaan Rinnekotien asemaa vaikuttavana palveluntuottajana”, Vaara sanoo.

Asiakaslähtöisyyttä ja laatua

Rinnekotien liiketoimintajohtajana aloittava Annareetta Vaara näkee sote-alan organisaation menestystekijöinä hyvän johtamisen, asiakaslähtöisen toiminnan ja laatuun liittyvän jatkuvan kehittämisen.

"Työurani alussa toimin sairaanhoitajana. Tämä tausta antaa minulle näkemystä arjen tekemiseen, laadukkaaseen hoitotyöhön ja palveluun. Asiakaslähtöisyys on ollut urallani kantava teema, kun olen työskennellyt eri organisaatioissa eri rooleissa", Vaara sanoo.

Asiakaslähtöisyydellä Vaara tarkoittaa palvelun suunnittelua, järjestämistä ja toteutusta tavalla, joka lähtee asiakkaan yksilöllisistä tarpeista, toiveista ja elämäntilanteesta. Ytimessä on ajatus, että asiakas on aktiivinen toimija, ei vain avun kohde. Asiakaslähtöiseen toimintaan kuuluvat myös asiakkaan tärkeät läheiset, sidosryhmät ja naapurusto.

"Asiakaslähtöisyyden lisäksi palvelun laatu on minulle ihan ykkösasia. Haluan, että tuotamme niin palveluissamme oleville asiakkaille kuin tilaaja-asiakkaillekin juuri sen, mistä olemme sopineet, asiakaslupauksemme mukaisesti. Näen, että laadukkaan asiakastyön takana on hyvin johdettu yksikkö, jossa on tyytyväiset työntekijät ja hyvä yhteishenki”, Vaara summaa.

"Johtajana minun tehtäväni on varmistaa, että tiimit onnistuvat työssään ja kykenevät tekemään vaikuttavaa työtä erityisten asiakkaidemme kanssa. Yhtenä tavoitteenani on työmme vaikuttavuuden osoittaminen”, Vaara jatkaa ja toteaa, että sosiaalipuolella vaikuttavuuden osoittaminen ei ole yhtä tunnettua kuin terveydenhuollossa.

”Vaikuttavuus syntyy hyvän johtamisen, työmoraalin ja asiakaslähtöisen työn tuloksena", Vaara toteaa.

Rinnekotien kasvu jatkuu

Rinnekodeista on kasvanut valtakunnallinen toimija, jolla on toimintaa 24 paikkakunnalla Helsingistä Rovaniemelle asti. Rinnekodit tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita ikääntyneille, kehitysvammaisille, eri tavoin vammautuneille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, asunnottomille Asunto ensin -periaatteella sekä lapsille ja nuorille. Diakonissalaitos omistaa Rinnekodit kokonaan ja se on tällä hetkellä Suomen suurin yksityinen sosiaalipalveluja tuottavan yhteiskunnallinen yritys.

”Rinnekotien palveluille ja erityisosaamiselle on kysyntää hyvinvointialueilla. Jatkamme hyvää yhteistyötä ja haemme edelleen rohkeasti kasvua”, Annareetta Vaara sanoo. Hän näkee Rinnekotien kasvupotentiaalin hyvänä.

Säästöpaineet pakottavat nyt hyvinvointialueita hakemaan kustannustehokkaampia ja joustavampia malleja palvelujen toteuttamiseen.

”Säästöt eivät toteudu siten, että asiakkaille välttämättömistä palveluista karsitaan. Se on lyhytnäköistä ja lasku tulee sitten myöhemmin. Ratkaisuja kannattaa etsiä yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Sote-palvelukenttä tarvitsee monenlaisia toimijoita, niin julkisia, yksityisiä kuin järjestöjäkin. Me olemme mielellämme kumppanina ratkomassa hyvinvointialueiden haasteita", Annareetta Vaara lupaa.

Rinnekodit – valtakunnallisesti vaikuttava

Rinnekodit Oy on Diakonissalaitoksen omistama yhteiskunnallinen yritys, joka tuottaa vaikuttavia sotepalveluja ikääntyneille, kehitysvammaisille, eri tavoin vammautuneille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ja asunnottomille henkilöille, lapsille ja nuorille sekä muille erityistä tukea tarvitseville ihmisille.