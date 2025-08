ENNAKKOTIEDOTE: Millaisia mahdollisuuksia 1600-luvun naisella oli luovaan työhön ja uraan?

”Ei ole kovinkaan kauaa – vain sukupolvi tai pari – kun naisen lahjakkuutta paheksuttiin. Piti olla nöyrä ja kuuliainen eikä saanut loistaa silloinkaan, kun osasi. Muutos nykyiseen naiskuvaan on melkoinen ja siksi hyvin kiinnostava tarinan aiheeksi”, Paula Havaste kertoo.

Riinalla on laulamisen lahja, mutta virttä veisatessa hänet hyssytellään hiljaiseksi. "Käyttäydy ihmisiksi" – sen hän on saanut kuulla aivan liian usein. Kaikki muuttuu, kun Riina lähtee etsimään sukulaisiaan. Taival vie tiettömien metsien halki. Yllätyksekseen Riina löytää lauluista ilahtuvia ihmisiä ja oppii soittamaan jouhikkoa. Matka jatkuu, kotipirtti jää kauas. Riina oivaltaa, että vaikka hän ylittäisi meret, hän ei saa laulaa vapaasti. Tytön on mentävä naimisiin, mutta voiko silloin laulaa muuta kuin kehtolauluja lapsilleen?

– Minä onneksi osaan sellaista, joka on naiselle sopivaa, Kaisa huokasi. – Ruuanlaitto on hyvä taito, kehrääminen ja kutominen samoin. Sinun taitosi on haaste, kun osaat laulaa ja soittaa. Se ei enää ole sopivaa sitten kun menet naimisiin.

– Osaan minä vähän kirjoittaa ja laskeakin, Riina sanoi.

– Ja paljonkos niistä on naiselle hyötyä? Kaisa tuhahti.

Kirjailija, FT Paula Havaste on julkaissut tietokirjoja, runoja, lastenkirjoja sekä suosittuja historiallisia romaaneja, joissa tarinaan on punottu tutkittua tietoa entisaikojen arjesta ja kansanperinteestä.​ Tätä romaania kirjoittaessaan Havaste perehtyi muun muassa perinnesoitin jouhikkoon sekä villiyrttien käyttöön.

Paula Havaste: Lauha

496 sivua

ilmestyy 18.8.

myös äänikirjana, lukija: Jussi Lehtonen