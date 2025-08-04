Euroviisut jättänyt viisupomo Martin Österdahl yllättää rapujuhla-aiheisella dekkarilla
Rapujuhlakausi on käynnissä. Rapujuhlia viettävät myös tv-tuotannossa työskennelleet kaverukset Martin Österdahlin uutuusdekkarissa Rapujuhlat. Mukava työkavereiden jälleennäkeminen muuttuu kuitenkin raastavaksi eloonjäämistaisteluksi.
Martin Österdahl tunnetaan myös Euroviisujen pomona. Heinäkuussa julkistettiin hänen lähtönsä viisuista.
Rapujuhlia vietetään Suomessakin yhä enemmän, mutta Martin Österdahlin Rapujuhlat on tiettävästi ensimmäinen rapujuhlien ympärille kietoutuva jännitysromaani.
Entinen tv-tuottaja Morgan Stark kutsuu vanhoja ystäviä rapuillalliselle saarelleen Himmelskäriin. He tapasivat edellisen kerran tragediaan päättyneen tosi-tv-ohjelman Love Behind Bars kuvauksissa. Kun raivoisa myrsky nousee, on selvää, että vieraat ovat jumissa saarella. Yhtäkkiä ilmaantuu vihjeitä, jotka osoittavat menneisyyden saavuttaneen heidät.
Österdahl luotaa dekkarissaan työkaunojen purskahtamista.
”Halusin sijoittaa teoksessa ympäristöön, joka on vaikuttanut omaan ammatilliseen ja yksityiselämääni – saaristoa, televisioteollisuutta ja vallankäyttöä – ja luoda jännittävän painekattilan tarinaan, joka sijoittuu yhteen paikkaan yhden päivän aikana”, sanoo Martin Österdahl.
Hänen edellinen teoksensa Uudenvuodenjuhlat on sekin suljetun paikan mysteeri, jossa ihmissuhteet näyttäytyvät paljon raadollisemmilta kuin hyvinvoivan ruotsalaisen juhlan pinta näyttää.
Martin Österdahl (s. 1973) on ruotsalainen tv-tuottaja. Hän on opiskellut Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimusta ja taloustieteitä. Hänen ensimmäiset jännitysromaaninsakin Armoton todellisuus ja Kymmenen on kuoltava sijoittuvat osittain Venäjälle. Österdahl tuotti pitkään Euroviisuja, myös skandaalinomaisen vuoden 2024, jolloin yksi kilpailija poistettiin viisuista. Heinäkuussa julkistettiin hänen eronsa viisujen johdosta.
Martin Österdahl: Rapujuhlat.
Suomentanut Kari Koski
Aula & Co 2025
ISBN 9789523645431
äänikirjan ISBN 9789523645455
Tietoja julkaisijasta
Aula & Co on kasvava keskisuuri kirjankustantamo.
Itsenäisen kustantamon hittikirjoja ovat muun muassa Heather Morrisin Auschwitzin tatuoija, maailman tunnetuimman tähtitieteilijän Neil DeGrasse Tysonin Tähtitiedettä kiireisille, maailman tunnetuimpiin fantasiakirjailijoihin lukeutuvan Leigh Bardugon teokset sekä kulttimaineeseen noussut Lucia Berlinin Siivoojan käsikirja. Sami Tissarin romaani Krysa oli Finlandia-ehdokas vuonna 2022.
Aula & Co on kesästä 2024 itsenäinen kustantamo.
