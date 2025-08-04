Euroviisut jättänyt viisupomo Martin Österdahl yllättää rapujuhla-aiheisella dekkarilla

Rapujuhlia vietetään Suomessakin yhä enemmän, mutta Martin Österdahlin Rapujuhlat on tiettävästi ensimmäinen rapujuhlien ympärille kietoutuva jännitysromaani.

Entinen tv-tuottaja Morgan Stark kutsuu vanhoja ystäviä rapuillalliselle saarelleen Himmelskäriin. He tapasivat edellisen kerran tragediaan päättyneen tosi-tv-ohjelman Love Behind Bars kuvauksissa. Kun raivoisa myrsky nousee, on selvää, että vieraat ovat jumissa saarella. Yhtäkkiä ilmaantuu vihjeitä, jotka osoittavat menneisyyden saavuttaneen heidät.

Österdahl luotaa dekkarissaan työkaunojen purskahtamista.

”Halusin sijoittaa teoksessa ympäristöön, joka on vaikuttanut omaan ammatilliseen ja yksityiselämääni – saaristoa, televisioteollisuutta ja vallankäyttöä – ja luoda jännittävän painekattilan tarinaan, joka sijoittuu yhteen paikkaan yhden päivän aikana”, sanoo Martin Österdahl.



Hänen edellinen teoksensa Uudenvuodenjuhlat on sekin suljetun paikan mysteeri, jossa ihmissuhteet näyttäytyvät paljon raadollisemmilta kuin hyvinvoivan ruotsalaisen juhlan pinta näyttää.

Martin Österdahl (s. 1973) on ruotsalainen tv-tuottaja. Hän on opiskellut Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimusta ja taloustieteitä. Hänen ensimmäiset jännitysromaaninsakin Armoton todellisuus ja Kymmenen on kuoltava sijoittuvat osittain Venäjälle. Österdahl tuotti pitkään Euroviisuja, myös skandaalinomaisen vuoden 2024, jolloin yksi kilpailija poistettiin viisuista. Heinäkuussa julkistettiin hänen eronsa viisujen johdosta.

Martin Österdahl: Rapujuhlat.

Suomentanut Kari Koski

Aula & Co 2025

ISBN 9789523645431

äänikirjan ISBN 9789523645455