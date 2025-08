Mediakutsu: Ilmarisen tulosinfo ja markkinanäkymät 14.8. klo 14

Julkaisemme Ilmarisen tuloksen ajalta 1.1.–30.6.2025. Kerromme toiminnastamme monesta näkökulmasta. Geo- ja kauppapoliittisia jännitteitä on riittänyt. Mikä on ollut niiden vaikutus sijoituksiin? Miten vakuutusmaksutulo on kehittynyt? Tehdäänkö uusia eläkepäätöksiä aiempaa enemmän? Miten siirtyy toimitusjohtajan kapula Jouko Pölöseltä Mikko Mursulalle?

Tilaisuudessa toimitusjohtaja Jouko Pölönen kertoo Ilmarisen tuloksesta. Sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Mikko Mursula analysoi talousnäkymiä sekä Suomessa että globaalisti. Tilaisuuden avaa henkilöstö- ja viestintäjohtaja Sami Ärilä.

Tarjolla on siis ajankohtaisia aiheita ja vastauksia kysymyksiisi. Luvassa on myös ideoita juttuaiheiksi. Tilaisuudessa ja sen jälkeen on hyvin aikaa kysymyksille.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan tiistaihin 12.8. mennessä Ilmarisen viestintään Tiina Piensoholle (tiina.piensoho@ilmarinen.fi).

Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, osallistutko tilaisuuteen paikan päällä vai etäyhteydellä. Lähetämme etäosallistujille linkin sähköpostilla.

Lämpimästi tervetuloa!