Taidemusiikin ja luonnon kosketuskohtia -artikkelikokoelman julkistus Musiikkitalossa Suomen luonnon päivänä 30.8.2025

18.8.2025 15:48:00 EEST | Taideyliopisto | Kutsu

Sibelius-Akatemia julkaisemassa Taidemusiikin ja luonnon kosketuskohtia -artikkelikokoelmassa tutkijat ja taiteilijat käsittelevät ilmaston ja luonnonsuojelun kysymyksiä, jotka saavat rinnalleen musiikin ja luonnon välistä suhdetta pohdiskelevia musiikintutkimuksen, aatehistorian ja taidefilosofian näkökulmia.

Teos tarjoaa katsauksen siihen, miten musiikki voi heijastaa, kommentoida ja jopa muovata ekologista ajattelua aikana, jolloin ympäristösuhteemme on murroksessa. Kirjoittajien joukossa on niin tunnettuja tutkijoita kuin taiteilijoitakin. Teoksen julkaisu Suomen luonnon päivänä muistuttaa siitä, miten luonto on aina ollut läsnä myös ihmisen taiteellisessa ilmaisussa.

Julkistustilaisuudessa 30. elokuuta esiintyvät kirjan toimittajat ja kirjoittajat. Lisäksi kuullaan musiikkiesityksiä, joita yhdistävät vaihtuvat luontoaiheet. Uusinta musiikkia kuullaan luontoaiheisiin erikoistuneelta säveltäjältä, MuT Riikka Talvitieltä, joka myös lukeutuu kirjan kirjoittajiin. Tilaisuuden alussa ja lopussa on mahdollisuus vapaamuotoiseen keskusteluun.   

Kokoelman taustalla on vuodesta 2011 järjestetty Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Musiikkia ja filosofiaa -luentokonserttisarja. Kirja on osa Sibelius-Akatemian julkaisuja -julkaisusarjaa, ja sen ovat toimittaneet FT Matti Huttunen ja MuT Eveliina Sumelius-Lindblom. Kirjahanketta ovat tukeneet Niilo Helanderin säätiö ja Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorikoulu. 

Taidemusiikin ja luonnon kosketuskohtia -antologian julkistustilaisuus järjestetään Musiikkitalossa Suomen luonnon päivänä 30.8.2025 klo 14.30 alkaen (Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kokoustila S3101, Sibelius-Akatemian infopistettä vastapäätä). Toivomme ennakkoilmoittautumista 24.8.2025 mennessä.

Taidemusiikin ja luonnon kosketuskohtia
Matti Huttunen & Eveliina Sumelius-Lindblom (toim.):
Sibelius-Akatemian julkaisuja 33
Painettu: ISBN 978-952-329-396-0, ISSN 0359–2308
PDF: ISBN 978-952-329-395-3

Yhteyshenkilöt

Eveliina Sumelius-Lindblom (eveliina.sumelius-lindblom@uniarts.fi)
Matti Huttunen (matti.huttunen@uniarts.fi)

Taidemusiikin ja luonnon kosketuskohtia -artikkelikokoelman toimittajat Eveliina Sumelius-Lindblom ja Matti Huttunen
Taidemusiikin ja luonnon kosketuskohtia -artikkelikokoelman toimittajat Eveliina Sumelius-Lindblom ja Matti Huttunen
Photo: Karoliina Pirkkanen
Tietoja julkaisijasta

Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen, esittävien taiteiden sekä kirjoittamisen koulutusta Suomessa. Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu.

