Taidemusiikin ja luonnon kosketuskohtia -artikkelikokoelman julkistus Musiikkitalossa Suomen luonnon päivänä 30.8.2025

Teos tarjoaa katsauksen siihen, miten musiikki voi heijastaa, kommentoida ja jopa muovata ekologista ajattelua aikana, jolloin ympäristösuhteemme on murroksessa. Kirjoittajien joukossa on niin tunnettuja tutkijoita kuin taiteilijoitakin. Teoksen julkaisu Suomen luonnon päivänä muistuttaa siitä, miten luonto on aina ollut läsnä myös ihmisen taiteellisessa ilmaisussa.

Julkistustilaisuudessa 30. elokuuta esiintyvät kirjan toimittajat ja kirjoittajat. Lisäksi kuullaan musiikkiesityksiä, joita yhdistävät vaihtuvat luontoaiheet. Uusinta musiikkia kuullaan luontoaiheisiin erikoistuneelta säveltäjältä, MuT Riikka Talvitieltä, joka myös lukeutuu kirjan kirjoittajiin. Tilaisuuden alussa ja lopussa on mahdollisuus vapaamuotoiseen keskusteluun.

Kokoelman taustalla on vuodesta 2011 järjestetty Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Musiikkia ja filosofiaa -luentokonserttisarja. Kirja on osa Sibelius-Akatemian julkaisuja -julkaisusarjaa, ja sen ovat toimittaneet FT Matti Huttunen ja MuT Eveliina Sumelius-Lindblom. Kirjahanketta ovat tukeneet Niilo Helanderin säätiö ja Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorikoulu.

Taidemusiikin ja luonnon kosketuskohtia -antologian julkistustilaisuus järjestetään Musiikkitalossa Suomen luonnon päivänä 30.8.2025 klo 14.30 alkaen (Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kokoustila S3101, Sibelius-Akatemian infopistettä vastapäätä). Toivomme ennakkoilmoittautumista 24.8.2025 mennessä.

Taidemusiikin ja luonnon kosketuskohtia

Matti Huttunen & Eveliina Sumelius-Lindblom (toim.):

Sibelius-Akatemian julkaisuja 33

Painettu: ISBN 978-952-329-396-0, ISSN 0359–2308

PDF: ISBN 978-952-329-395-3