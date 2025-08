Keskimaan tammi-kesäkuun myynti hieman edellisvuotta parempi – päivittäistavarakaupan myynti kehittyi selvästi markkinaa vahvemmin

Keskimaan market- ja tavaratalokaupan liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 283,5 miljoonaa euroa, mikä on 3,0 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli 259,3 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 3,1 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Käyttötavarakaupan liikevaihto puolestaan oli 23,5 miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoteen oli 4,0 prosenttia.

− Keskimaan päivittäistavarakaupan myynti on kehittynyt selkeästi markkinaa vahvemmin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Markkina-aseman kasvua ovat vauhdittaneet investoinnit myymäläuudistuksiin, joista viimeisimpänä uuden S-market Muuramen avaus kesän alussa. Palveluverkostomme on erittäin hyvässä kunnossa, toteaa Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Keskimaan matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 18,1 miljoonaa euroa. Edellisvuoden tasosta liikevaihto jäi 2,0 prosenttia. Ravintolakaupan liikevaihto oli 11,3 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 3,6 prosenttia. Vastaavasti majoituskaupan liikevaihto kasvoi 0,8 prosenttia ja oli 6,8 miljoonaa euroa. Viileä alkukesä vaikutti erityisesti ravintolakauppaan.

Liikennekaupan liikevaihto oli 69,2 miljoonaa euroa, mikä on 3,3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. ABC-liikennemyymälöiden ravintola- ja marketkaupan liikevaihto oli 16,4 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta oli 5,0 prosenttia. Liikenteen energiat ja palveluiden liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 52,6 miljoonaa euroa (- 5,6 %). Polttonesteiden maailmanmarkkinahintojen laskun vuoksi euromääräinen myynti jäi edellisvuoden tasosta. Erityisen vahvaa myynnin kehitys oli liikennemyymälöiden sisäkaupassa (ravintolat ja marketit), myös sähkölatauspalveluiden liikevaihto kasvoi positiivisesti uusien latausasemien myötä.

Tammi-kesäkuun operatiivinen tulos oli 16,7 miljoonaa euroa, mikä on noin 0,1 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaavana ajanjaksona edellisvuonna.

− Koko vuoden osalta arvioimme Keskimaan liikevaihdon kasvavan ja tuloksen toteutuvan viime vuoden tasolla. Odotuksemme koko kesäkaudelle ovat positiiviset ennätyksellisen heinäkuun myynnin myötä. Lämmin loppukesä on kasvattanut erityisesti mökkipaikkakuntien myyntiä, ja loppukesän tapahtumien odotetaan vaikuttavan myönteisesti sekä ravintola- ja majoitusliiketoimintaan että liikennemyymälöiden myyntiin, Määttä toteaa.

Investointeja myymäläverkostoon, sähkölatausasemiin ja matkailuun

Osuuskauppa Keskimaan myymäläverkoston kehittäminen on jatkunut suunnitelmallisesti. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla Jyväskylään avattiin uusi Sale Kortepohja ja Muurameen uusi S-market. Huhtikuussa käynnistettiin uuden S-marketin rakentaminen Jämsänkoskella, ja Sale Kyyjärven uudistus aloitetaan syksyn aikana.





Lisäksi S-market Vaajalan kattava uudistus valmistui maaliskuussa. Prisma Palokan laajennustyöt saatiin päätökseen huhtikuun alussa, ja mittava uudistus Prisma Keljossa käynnistyi toukokuussa.

Yksi Keskimaan historian suurimmista rakennushankkeista Break Sokos Hotel Himoksen rakentaminen on sujunut aikataulussa ja valmistuu loppuvuonna 2025. Himoksen Länsirinteiden juurelle rakentuvaan kolmen kiinteistön kokonaisuuteen tulee yhteensä 121 korkeatasoista huoneistoa sekä ravintola terasseineen.

Lisäksi Keskimaa on investoinut merkittävästi sähköautoilun palveluiden kehittämiseen Keski-Suomessa. ABC Joutsan latausaseman laajennus valmistui juhannukseksi ja heinäkuussa on päästy avaamaan uusi suurteholatausasema ABC Hirvaskankaalle. ABC Vaajakosken suurteholatausasema on ollut käytössä vuodenvaihteesta lähtien. Vuoden 2025 aikana toteutetaan vielä ABC Hirvaskankaan suurteholatausaseman toinen vaihe, ABC Palokan latausaseman laajennus sekä Break Sokos Hotel Himoksen yhteyteen rakentuva ABC-lataus.

Asiakasomistajille maksettiin kesäkuussa Keskimaan historian suurin ylijäämänpalautus

Keskimaa on Keski-Suomen suurin yksityinen työnantaja. Osuuskaupan palveluksessa oli kesäkuun lopussa 2 314 (ed. v. 2 318) aktiivisessa työsuhteessa olevaa työntekijää. Kuluneen kesän aikana Keskimaa tarjosi työmahdollisuuksia lähes 900 kesätyöntekijälle, joista 498 henkilöä osallistui "Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluun, joka on suunnattu ensikertaa työelämää tutustuville 15–17-vuotiaille nuorille.

Keskimaalla oli kesäkuun lopussa asiakasomistajia 145 346. Keskimaan edustajisto päätti kevätkokouksessaan jakaa omistajilleen historiallisen suuren ylijäämänpalautuksen.

Ylijäämänpalautus ja osuusmaksun korko maksettiin 10. kesäkuuta. Vuoden 2024 tuloksesta ylijäämänpalautusta maksettiin 16,8 miljoonaa euroa, mikä on 5,6 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Ylijäämänpalautusta maksettiin asiakasomistajille 3,0 prosenttia Osuuskauppa Keskimaasta vuoden 2024 aikana tehtyjen, S-Etukortilla rekisteröityjen bonusostojen määrästä. Osuusmaksun korkoa maksettiin 6 prosenttia eli 6 euroa osuusmaksulta, yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. Keskimaan omistajuudesta merkittävin rahana maksettava etu omistajille on Bonus, jota on maksettu tammi−kesäkuun aikana 13,5 miljoonaa euroa.