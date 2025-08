Keskuskauppakamari: Koulujen oppimisen tuen uudistus on hyvä, mutta tarvitsee yhteyden työelämään

Tällä hetkellä jo yli kolmannes perusopetuksen oppilaista on tehostetun tai erityisen tuen piirissä, ja perusopetuksen päättävien osaamistaso on laskenut oppilailla kautta linjan. Tämä heijastuu selvästi jo yrityksiin ja siihen, millaisella työnteon asenteella nuoret työhön siirtyvät.

”Meillä ei ole varaa kasvattaa sukupolvea, jolle koulu on ollut paikka, jossa vaatimuksia madalletaan ja esteet poistetaan. Koulun ja opetuksen tehtävänä on kasvattaa nuoria, jotka haluavat ylittää vaikeudet sitkeydellä ja kovalla työllä. Juuri tähän oppimisen tuen uudistusta tarvitaan, ja siihen toteutuksessa pitää kiinnittää huomiota”, Pulkkinen sanoo.

Pulkkinen muistuttaa, että yrityksissä tarvitaan tekijöitä, joilla on työelämän perustaidot hallussa.

“Kyky tulla ajoissa töihin, ottaa vastuuta, tehdä sovittu työ, irrottaa katse kännykästä ja kohdata toiset ihmiset kunnioittavasti. Yrityksiltä kuulemiemme kokemusten mukaan yhä useammalle nuorelle nämä tuottavat haasteita”, sanoo Pulkkinen.

Kunhan talouden kasvu lähtee käyntiin, yrityksissä tullaan kärsimään taas osaajapulasta. Siksi monet yritykset ovatkin lisänneet toimia, joilla pyritään varmistamaan henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä. Kauppakamarien kyselystä selviää, että lähes kaksi kolmannesta on panostanut henkilöstönsä kouluttamiseen ja perehdytyskäytäntöihin. 77 prosenttia kertoo panostaneensa työilmapiiriin ja johtamiseen.

”Vaikka moni yritys on lisännytkin tukitoimiaan, perehdytystään ja panostanut nuorten johtamiseen, ei työelämässä ole rajatonta tukiverkkoa ja yksilöllistämistä – työssä on vastuu, joka on kannettava joka päivä. Työn pitää tuottaa jotain, muuten yritys ei elä”, Pulkkinen sanoo.