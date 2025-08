Koivuniemen Herran farmi juhlii 5-vuotista yrittäjyyttä – synttärikakkuna Happoradio!

50 vuotta asiantuntijaosaamista samassa organisaatiossa - todella harvinaista mutta totta! 7.2.2025 10:57:59 EET | Tiedote

Merikarvian kunnan kirjanpitäjä Anna-Maija Kenttä on nyt jäädessään eläkkeelle työskennellyt Merikarvian kunnassa pyöreät 50 vuotta. Tämä on todella poikkeuksellista ja vastaavia työuria on varmasti vähän. Merikarvian kunnalle hän tuli töihin 17-vuotiaana ja vuosien mittaan Anskuli on ehtinyt toimia useissa erilaisissa tehtävissä, lähinnä taloushallintoon ja IT-ratkaisuihin liittyen. Anna-Maija tunnetaan kirjanpitäjäluonteena - tarkkana siitä, että kaikki menee varmasti siten kuin pitääkin. ATK - nykyisin IT -asiat - tuli mukaan toimistotyöhön isommin 1990-luvulla, kehittämistyössä hän on ollut mukana siitä lähtien. Erilaiset yhteistyöryhmät alueellisista valtakunnallisiin tulivat siten vuosien mittaan tutuiksi. Neuvottelupöydissä on istuttu siis kunnanjohtajien ja muiden johtavien viranhaltijoiden kanssa tovi jos toinenkin IT-palveluja suunnitellen. Viimeisinä työvuosinaan Anna-Maija Kenttä oli mukana kehittämässä mm. kuntien asianhallintajärjestelmiä ja ostolaskudatan julkaisua yhtei