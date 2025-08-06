Jari Salosen suositun Zetterman-sarjan uutuudessa pellon keskellä ruostuvasta pakettiautosta löytyy ruumis
Jari Salosen Zetterman-sarja on kasvattanut suosiotaan kirja kirjalta. Salosen kerrontatyyli on humoristisen leppoisaa ja kulkee osuvin sanavalinnoin. Uutuusromaanissa Rikkihappo tilanne äityy vakavaksi: Zetterman itse on murhaepäilty.
Epinalin vierassatamaan juuttunut, eläkkeellä oleva rikoskomisario Jukka Zetterman saa videoviestin vanhalta ystävältään Niilo Välitalolta. Vanhus on selvästi hätääntynyt ja anelee itkuisella äänellä apua.
– En minä itseni takia pyydä, mutta Hellevi… poliisi ei tee mitään!
Tilanne on vakava. Niilo on menossa kihloihin, mutta onnen esteeksi on noussut Lauttalassa tehty murha. Niilon morsiamen kummityttöä epäillään sen tekijäksi eikä Hellevi suostu Niilon kosintaan ennen kuin oikea syyllinen on löytynyt.
Kun Zetterman palaa Suomeen auttamaan ystäväänsä, rikoskomisario Mattinen lyö pöytään tylyt faktat: "Sinua epäillään Katrin Telkänojan murhasta ja kiellän sinua toistaiseksi poistumasta maasta…”
Entä kuinka puhtaita jauheita löytyy lähistöllä toimivan pesupulverikauppiaan hyllyiltä?
Jari Salonen työskenteli ennen kirjailijan uraansa mainostoimittajana ja kirjoitti päivätyönsä ohessa kymmeniä sanoituksia Suomen eturivin iskelmätähdille. Vuonna 2016 ilmestyi esikoisromaani Kuokkavieraat, joka aloitti rikoskomisario Jukka Zettermanin tutkimuksista kertovan sarjan. Salonen asuu Turussa ja Helsingissä. Hän on kirjoittanut myös poliisiylijohtaja Mikko Paaterosta kertovan tietokirjan Syytön jos sitäkään – Mikko Paateron tie passitoimiston apulaisesta poliisiylijohtajaksi (Otava, 2022).
Rikkihappo julkaistaan 8.8.2025.
Kirja julkaistaan kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukee Antti Virmavirta.
Haastattelupyynnöt ja pdf:t medialle: jenni.heiti@otava.fi
Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
