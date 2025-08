Eduskunnan tulee avata hallituksen Palestiina-solmu / Riksdagen bör lösa regeringens Palestina-knut

Palestiinan kansainvälinen tunnustaminen ja siten kahden valtion mallin edistäminen on olennainen, vaikka ei ainoa ratkaiseva toimi kestävän rauhan saavuttamiseksi alueella. Kyseessä on tärkeä Suomen ulkopolitiinen periaatepäätös, mutta Suomen hallituksella on sisäisiä vaikeuksia asiassa. Siksi päätös Palestiinan tunnustamisesta on aiheellista siirtää kiireellisesti eduskunnalle.

