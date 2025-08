Alkuviikko on vielä kesäisen lämmin, sen jälkeen sää viilenee

Ilmatieteen laitoksen 4. elokuuta tekemän ennusteen mukaan maan länsiosaan kehittyy tänään iltapäivästä alkaen ukkoskuuroja, joihin voi liittyä voimakkaita ukkospuuskia ja rankkasateita.

"Jos ukkoskuurot muodostavat laajan yhtenäisen alueen, voivat puuskat aiheuttaa laaja-alaisempaa ja vakavampaa vahinkoa. Lisäksi ukkosiin voi liittyä rakeita ja taajamatulvia", sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Ari-Juhani Punkka.

Tutkahavaintojen perusteella Pohjanmaalle on jo syntynyt voimakkaita ukkosia, joihin todennäköisesti liittyy suuria rakeita.

Tiistain aikana voimakkaita ukkoskuuroja voi vielä esiintyä maan kaakkoisosasta Pohjois-Pohjanmaan länsiosan kautta Lapin läntisimpään osaan ulottuvalla vyöhykkeellä. Rankka sade, ukkospuuskat ja salamointi voivat pienialaisesti aiheuttaa yksittäisiä vahinkoja näillä alueilla.

Viikonloppuna salamointi keskittyi pääasiassa maan keski- ja pohjoisosaan. Lauantain ja sunnuntain aikana havaittiin yhteensä noin 7 000 maasalamaa. Koossa on nyt noin puolet kesäkauden keskimääräisestä salamamäärästä, joka on reilut 110 000 maasalamaa. Eniten yksittäisenä päivänä on salamoinut 31. heinäkuuta, jolloin rekisteröitiin 11 700 maasalamaa.

Tiistai on viikon viimeinen hellepäivä

Eilen päättyi 22 päivää jatkunut 30 asteen ylittävien peräkkäisten päivien jakso Suomessa. Jakso oli mittaushistorian pisin vuodesta 1961 alkavissa tilastoissa.

Lämpötila nousee kuitenkin vielä alkuviikolla hellelukemiin eli yli 25 asteen. Tänään helleraja ylittyi jo aamukymmeneltä Parikkala Koitsanlahden ja Tampere Härmälän säähavaintoasemilla. Helleraja eli 25 astetta on ylittynyt jossakin päin Suomea 12. heinäkuuta lähtien joka päivä, eli helleputki on nyt 25 päivän pituinen.

"Vielä tiistaina hellettä mitattaneen maan itä- ja pohjoisosissa, mutta sen jälkeen lämpötila laskee noin 20 asteen tienoille eli lähemmäs ajankohdan tavanomaisia lukemia", sanoo meteorologi Sini Jääskeläinen Ilmatieteen laitokselta.

Keskiviikosta eteenpäin lämpötilat vaihtelevat 15:n ja 23 asteen välillä. Paikoin varsinkin Lapissa voi olla viileämpääkin.