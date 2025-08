Kokoomuksen Partanen: Miksi SDP kääntää selkänsä yrityksille, jotka haluaisivat työllistää?

”Orpon hallitus on viimein vienyt läpi tarpeellisia työmarkkinauudistuksia, joita Suomessa on odotettu vuosien tai jopa vuosikymmenten ajan. Nämä uudistukset tulevat jatkossa tukemaan työllisyyden ja talouden kasvua”, kokoomuksen kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Karoliina Partanen sanoo.

Rakenteellisten uudistusten ohella hallitusohjelma pitää sisällään lukuisia toimia, joilla erityisesti pk-yritysten rekrytointirohkeutta pyritään lisäämään. Näistä uudistuksista eduskunta on jo hyväksynyt yhteistoimintalakia ja paikallista sopimista koskevat uudistukset.

”Työnantajayritysten määrä on laskenut Suomessa viime vuosina huolestuttavasti. Tarvitsemme toimia, joilla lisätään yritysten rohkeutta palkata uusia työntekijöitä. Suurin työllistämis- ja kasvupotentiaali on pk-yrityksissä. Tämän vuoksi on perusteltua, että toimia suunnataan ennen kaikkea tälle sektorille”, Partanen sanoo.

Seuraavaksi vuorossa ovat henkilöperusteisen irtisanomisen ja määräaikaisten työsopimusten solmimisen helpottaminen, lomautusilmoitusajan lyhentäminen sekä takaisinottovelvollisuuden poistaminen pienistä yrityksistä. Näiden uudistusten on tarkoitus tulla eduskunnan käsittelyyn syksyllä.

Partanen haastaa erityisesti SDP:tä esittämään oman vaihtoehtonsa yritysten työllistämiskynnyksen madaltamiseksi.

”SDP on torjunut hallituksen työmarkkinauudistuksia kerta toisensa jälkeen tarjoamatta mitään tilalle. Onko SDP:llä esittää mitään muuta, millä suomalaisten työllisyyttä parannetaan käytännössä? Onko SDP:llä mitään sanottavaa niille yrittäjille, jotka haluaisivat työllistää? Pelkkä retoriikka reilummin tekemisestä ei luo yhtään uutta työpaikkaa”, Partanen sanoo.

Partanen muistuttaa, että työmarkkinoiden uudistaminen ei ole vain talouskysymys, se on myös oikeudenmukaisuuskysymys.

”Työn ulkopuolelle jääminen on kallista niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta yhä useampi työkykyinen pääsee mukaan työelämään. Siksi uudistuksia on jatkettava määrätietoisesti myös vaalikauden toisella puoliskolla”, Partanen sanoo.