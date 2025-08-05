Nopeus on suurin riski – ruokarobotit muistuttavat koulujen alkaessa valppaudesta liikenteessä
Suomalaisista lähes jokainen pitää tärkeänä, että koulujen lähellä noudatetaan nopeusrajoitusta. Silti Liikenneturvan toteuttamissa tutkauksissa neljä viidestä kuljettajasta ajaa ylinopeudella koulujen lähistöllä oleville suojateille. Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella tutuksi tulleet S-kaupat-palvelun ruokarobotit kerääntyivät Lahdessa ja Forssassa koulun lähelle muistuttamaan erityisesti aikuisia valppaudesta, kun liikenteessä on paljon pieniä kulkijoita.
Pienetkin ylinopeudet lisäävät kouluteiden turvattomuutta. Liikenneturva korostaa aikuisten vastuuta: jokaisen kuljettajan on kiinnitettävä huomiota omaan ajotapaansa.
– Kun kuljettaja rikkoo nopeusrajoitusta, hän tekee tietoisen päätöksen olla noudattamatta liikennesääntöjä ja lisätä muiden turvattomuutta. Ylinopeus on usein opittu tapa, josta voi myös oppia pois. On pidettävä kiinni siitä, että jokainen lapsi voi lähteä koulumatkalle turvallisin mielin. Haastan kaikki aikuiset toimimaan itse hyvinä esimerkkeinä ja liikkumaan sääntöjen mukaan, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Pasi Pohjonen kannustaa.
S-kaupat ja sen ruokarobotit muistuttavat liikenneturvallisuuden merkityksestä koulujen alkaessa Valppain mielin -tempauksella. Sympaattiset Starship Technologyn suunnittelemat kuljetusrobotit ovat valloittaneet erityisesti lasten sydämet: roboista pidetään ja niitä myös autetaan, kun ne välillä joutuvat kiipeliin.
– Koulujen alkaessa on kuljetusrobottien vuoro auttaa, ja ne toimivat mielestämme erinomaisena liikenneturvallisuusviestin viejänä. Robotit pieninä liikenteessä kulkijoina ovat erinomainen esimerkki siitä, että liikenteessä turvallisuus luodaan yhdessä, kun kaikki kulkijat noudattavat liikennesääntöjä ja ottavat toiset huomioon, kertoo Osuuskauppa Hämeenmaan projektipäällikkö Tero Vehko.
Lapsille jaettiin heijastimia
Tempaukseen osallistuu noin 650 robottia eri puolella Suomea ja myös Hämeenmaan robotit. Ne saivat kylkiinsä uudet tarrat, joissa muistutetaan valppaudesta liikenteessä. Robotit tekevät viikossa Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella satoja kuljetusreissuja, joten tärkeä viesti näkyy kaduilla päivittäin.
Osa roboteista osallistui tempauksiin ensimmäisenä koulupäivänä Lahdessa Kivimaan koulun läheisyydessä ja Forssassa Akvarellin koulun läheisyydessä. Tempauksissa lapsille jaettiin robottiheijastimia.
– Tämä tempaus sopi meille hyvin, ja oli mukavaa olla mukana tärkeän asian äärellä. Osuustoiminnallisena yrityksenä olemme vahvasti läsnä toimialueellamme luomassa hyvinvointia ja yhteistä hyvää. Arvojemme mukaisesti kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä. Kaikki toimintamme tähtää siihen, että rakennamme asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa parempaa paikkaa elää, sanoo Vehko.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tero VehkoProjektipäällikköOsuuskauppa HämeenmaaPuh:050 3636 480tero.vehko@sok.fi
Pasi PohjonenYhteyspäällikköLiikenneturvaPuh:020 7282 326
Tietoa julkaisijasta
Hämeenmaa – 177 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys
Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 300 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 177 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Hämeenmaa
Entistä herkumpi S-market Sokos Lahti avataan 6. elokuuta5.8.2025 12:45:00 EEST | Tiedote
Täysin uudistetussa S-market Sokos Lahdessa on entistä laajempi valikoima Ruokatorin tuotteita, yksilöllinen upea ilme ja viihtyisämpi asiointikokemus. Upean S-marketin avajaisia juhlitaan keskiviikkona 6. elokuuta.
ABC Riihimäen suurteholatausasema on avattu1.8.2025 09:32:00 EEST | Tiedote
ABC Riihimäen merkittävästi laajennettu sähköautojen latausasema on avattu autoilijoiden käyttöön 31. heinäkuuta. ABC Riihimäki on Osuuskauppa Hämeenmaan viides jättikokoinen sähköautojen latausasema.
Hämeenlinnan Vaakuna avaa nyt oven historiasta uuden ajan hotelliseikkailuun31.7.2025 13:32:00 EEST | Tiedote
Reilut puoli vuotta suljettuna ollut Original Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinna avautuu uudessa loistossaan perjantaina 1.8.2025 klo 15.
Hämeenmaan myynti vahvassa kasvussa31.7.2025 09:02:00 EEST | Tiedote
Osuuskauppa Hämeenmaan myynti kasvoi tammi-kesäkuussa lähes 4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Investointeja on tehty alkuvuoden aikana 32,4 miljoonalla eurolla. Asiakasomistajien määrä on jatkanut hyvää kasvuaan ja oli kesäkuun lopussa 177 491. Hämeenmaalla oli kesäkuun lopussa 3 866 työntekijää.
Hämeenmaa ostaa Fiksupesun liiketoiminnan Turengissa30.6.2025 10:30:00 EEST | Tiedote
Osuuskauppa Hämeenmaa ostaa Fiksupesu Oy:n autopesun liiketoiminnan Turengissa. Fiksupesun toiminta päättyy Potkuriportti 1:ssä tiistaina 30. syyskuuta, ja autopesulan nimi vaihtuu ABC CarWash Turengiksi keskiviikkona 1. lokakuuta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme