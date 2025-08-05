Nopeus on suurin riski – ruokarobotit muistuttavat koulujen alkaessa valppaudesta liikenteessä

Pienetkin ylinopeudet lisäävät kouluteiden turvattomuutta. Liikenneturva korostaa aikuisten vastuuta: jokaisen kuljettajan on kiinnitettävä huomiota omaan ajotapaansa.

– Kun kuljettaja rikkoo nopeusrajoitusta, hän tekee tietoisen päätöksen olla noudattamatta liikennesääntöjä ja lisätä muiden turvattomuutta. Ylinopeus on usein opittu tapa, josta voi myös oppia pois. On pidettävä kiinni siitä, että jokainen lapsi voi lähteä koulumatkalle turvallisin mielin. Haastan kaikki aikuiset toimimaan itse hyvinä esimerkkeinä ja liikkumaan sääntöjen mukaan, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Pasi Pohjonen kannustaa.

S-kaupat ja sen ruokarobotit muistuttavat liikenneturvallisuuden merkityksestä koulujen alkaessa Valppain mielin -tempauksella. Sympaattiset Starship Technologyn suunnittelemat kuljetusrobotit ovat valloittaneet erityisesti lasten sydämet: roboista pidetään ja niitä myös autetaan, kun ne välillä joutuvat kiipeliin.

– Koulujen alkaessa on kuljetusrobottien vuoro auttaa, ja ne toimivat mielestämme erinomaisena liikenneturvallisuusviestin viejänä. Robotit pieninä liikenteessä kulkijoina ovat erinomainen esimerkki siitä, että liikenteessä turvallisuus luodaan yhdessä, kun kaikki kulkijat noudattavat liikennesääntöjä ja ottavat toiset huomioon, kertoo Osuuskauppa Hämeenmaan projektipäällikkö Tero Vehko.

Lapsille jaettiin heijastimia

Tempaukseen osallistuu noin 650 robottia eri puolella Suomea ja myös Hämeenmaan robotit. Ne saivat kylkiinsä uudet tarrat, joissa muistutetaan valppaudesta liikenteessä. Robotit tekevät viikossa Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella satoja kuljetusreissuja, joten tärkeä viesti näkyy kaduilla päivittäin.

Osa roboteista osallistui tempauksiin ensimmäisenä koulupäivänä Lahdessa Kivimaan koulun läheisyydessä ja Forssassa Akvarellin koulun läheisyydessä. Tempauksissa lapsille jaettiin robottiheijastimia.

– Tämä tempaus sopi meille hyvin, ja oli mukavaa olla mukana tärkeän asian äärellä. Osuustoiminnallisena yrityksenä olemme vahvasti läsnä toimialueellamme luomassa hyvinvointia ja yhteistä hyvää. Arvojemme mukaisesti kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä. Kaikki toimintamme tähtää siihen, että rakennamme asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa parempaa paikkaa elää, sanoo Vehko.