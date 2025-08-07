Taiteiden yö tuo kulttuurijuhlan koko Vaasaan – mukana yli 170 toimijaa
Vaasan Taiteiden yötä vietetään torstaina 14. elokuuta 2025 monipuolisen ohjelman siivittämänä. Tapahtuma houkuttelee jälleen tuhansia osallistujia kulttuurin äärelle.
Tänä vuonna Taiteiden yöhön osallistuu noin 170 toimijaa eri puolilta Vaasaa. Tapahtuma tarjoaa kulttuuria, taidetta ja elämyksiä kaikenikäisille, unohtamatta perinteistä Taiteiden yön kulkuetta, joka tuo värikkään ja tanssivan juhlatunnelman kaupungin kaduille.
Alueellisesti Vähäkyrö on ensimmäistä kertaa laajemmin mukana tapahtumassa ja ohjelmaa järjestävät muun muassa Vähänkyrön kyläyhdistys, seurakunta ja Kolkin kartano. Alueella voi nauttia myös jokilautan musiikkiesityksistä.
– On mukavaa huomata, että alueella on lähdetty tekemään omin voimin erilaisia tapahtumia, kertoo tapahtuman tuottaja Geir Byrkjeland ja kiittää kaikkia kulttuuritoimijoita, jotka ovat jälleen aktiivisesti mukana rakentamassa yhteistä juhlaa.
Kulttuuria, musiikkia ja avoimia ovia
Taiteiden yönä useat kulttuurilaitokset avaavat ovensa yleisölle maksutta. Kuntsin modernin taiteen museo ja Pohjanmaan museo tarjoavat ilmaisen sisäänpääsyn klo 15–21. Vaasan kaupunginteatterilla vietetään näytäntökauden avajaisia, jonne pääsee ilmaiseksi klo 18 ja 20. Pääkirjastossa on monipuolisesti musiikkia, taidenäyttelyitä sekä teatteriesitys Ukrainian Voices ja Intopiukeiden improvisaatiota.
Musiikkia kuullaan monilla lavoilla eri puolilla kaupunkia. Torilavalla, Ritzissä ja kulttuuritalo Fannyssä olevalla Volumen lavalla esiintyy paikallisia bändejä, joissa mukana on paljon uusia nimiä Vaasan musiikkikentältä. Perheen pienimpiä viihdyttävät Robin Rekku ja Jekkuorkesteri Vaasan kirkossa sekä suomeksi klo 17–17.45 että ruotsiksi klo 18.30–19.15. Kauppakeskus Rewellissä esiintyy tuttuun tapaan Vaasan kaupunginorkesteri klo 18–19. Uutuutena kuullaan Radio Vaasan 40-vuotisjuhlan kunniaksi radion työntekijöistä koottua konserttikokoonpanoa klo 19.45–20.15.
Kulkueessa tanssia ja kansallispukuja
Perinteinen Taiteiden yön kulkue tuo kaduille juhlahumua ja tanssin rytmejä. Kulkue lähtee klo 19 Vaasan kaupungintalolta ja kulkee Senaatinkadulta Hovioikeudenpuistikon kävelykatua pitkin torille.
Kulkueeseen osallistuu 12 esiintyjäryhmää, kuten Samba Energia feat. Samba Tropical, Peurat Ajovaloissa, Tanssiurheiluseura Vaasan Viuhka, Tanssiurheiluseura Rolling, Vaasan Nepali ry ja Wasa Flamenco sekä Kansallispukutuulettajat – Folkdräktsvädrare ja Föreningen Brage i Vasa r.f., jotka esittelevät kansallispukuja ja suomenruotsalaista talonpoikaishääperinnettä.
Yhteistaidetta torilla
Vaasan torilla yleisö voi osallistua yhteisen taideteoksen luomiseen. Tapahtuma on osa Stormossenin 40-vuotisjuhlavuotta ja avoin kaikille. Kaiken kaikkiaan torin alueella on Taiteiden yön aikana paljon erilaista livemusiikkia ja tanssiesityksiä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuottaja Geir Byrkjeland, Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut, p. +358401563227, geir.byrkjeland@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Kulturfest i hela Vasa under Konstens natt – över 170 aktörer deltar7.8.2025 10:59:58 EEST | Pressmeddelande
Konstens natt i Vasa firas torsdagen den 14 augusti 2025 med ett mångsidigt program. Evenemanget lockar återigen tusentals deltagare till kulturens värld.
Anläggandet av Metvikens naturstig inleds7.8.2025 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
I Metvikens aktivitetspark inleds arbetena med att anlägga en ny naturstig i augusti. Naturstigen är en tillgänglig stålgallerstig, invid vilken det kommer bland annat rastplatser, infotavlor och en fågelholksutställning.
Onkilahden luontopolun rakentaminen alkaa7.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Onkilahden toimintapuistoon aletaan rakentaa uutta luontopolkua elokuussa. Luontopolku on esteetön teräsritiläpolku, jonka varrelle tulee muun muassa levähdyspaikkoja, infotauluja sekä linnunpönttönäyttely.
Föreslå en främjare av seniorernas välbefinnande!6.8.2025 15:02:00 EEST | Pressmeddelande
Vasa äldreråd premierar årligen under seniorfesten en främjare av seniorernas välbefinnande. I år firas seniorfesten den 21.11 i Vasa stadshus.
Ehdota ikäihmisten hyvinvoinnin edistäjää!6.8.2025 15:00:46 EEST | Tiedote
Vaasan vanhusneuvosto palkitsee ikäihmisten hyvinvointia edistäneitä henkilöitä vuosittain seniorijuhlassa. Tänä vuonna seniorijuhlaa vietetään 21.11. Vaasan kaupungintalolla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme