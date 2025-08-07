Taiteiden yö tuo kulttuurijuhlan koko Vaasaan – mukana yli 170 toimijaa

Tänä vuonna Taiteiden yöhön osallistuu noin 170 toimijaa eri puolilta Vaasaa. Tapahtuma tarjoaa kulttuuria, taidetta ja elämyksiä kaikenikäisille, unohtamatta perinteistä Taiteiden yön kulkuetta, joka tuo värikkään ja tanssivan juhlatunnelman kaupungin kaduille.

Alueellisesti Vähäkyrö on ensimmäistä kertaa laajemmin mukana tapahtumassa ja ohjelmaa järjestävät muun muassa Vähänkyrön kyläyhdistys, seurakunta ja Kolkin kartano. Alueella voi nauttia myös jokilautan musiikkiesityksistä.

– On mukavaa huomata, että alueella on lähdetty tekemään omin voimin erilaisia tapahtumia, kertoo tapahtuman tuottaja Geir Byrkjeland ja kiittää kaikkia kulttuuritoimijoita, jotka ovat jälleen aktiivisesti mukana rakentamassa yhteistä juhlaa.

Kulttuuria, musiikkia ja avoimia ovia

Taiteiden yönä useat kulttuurilaitokset avaavat ovensa yleisölle maksutta. Kuntsin modernin taiteen museo ja Pohjanmaan museo tarjoavat ilmaisen sisäänpääsyn klo 15–21. Vaasan kaupunginteatterilla vietetään näytäntökauden avajaisia, jonne pääsee ilmaiseksi klo 18 ja 20. Pääkirjastossa on monipuolisesti musiikkia, taidenäyttelyitä sekä teatteriesitys Ukrainian Voices ja Intopiukeiden improvisaatiota.

Musiikkia kuullaan monilla lavoilla eri puolilla kaupunkia. Torilavalla, Ritzissä ja kulttuuritalo Fannyssä olevalla Volumen lavalla esiintyy paikallisia bändejä, joissa mukana on paljon uusia nimiä Vaasan musiikkikentältä. Perheen pienimpiä viihdyttävät Robin Rekku ja Jekkuorkesteri Vaasan kirkossa sekä suomeksi klo 17–17.45 että ruotsiksi klo 18.30–19.15. Kauppakeskus Rewellissä esiintyy tuttuun tapaan Vaasan kaupunginorkesteri klo 18–19. Uutuutena kuullaan Radio Vaasan 40-vuotisjuhlan kunniaksi radion työntekijöistä koottua konserttikokoonpanoa klo 19.45–20.15.

Kulkueessa tanssia ja kansallispukuja

Perinteinen Taiteiden yön kulkue tuo kaduille juhlahumua ja tanssin rytmejä. Kulkue lähtee klo 19 Vaasan kaupungintalolta ja kulkee Senaatinkadulta Hovioikeudenpuistikon kävelykatua pitkin torille.

Kulkueeseen osallistuu 12 esiintyjäryhmää, kuten Samba Energia feat. Samba Tropical, Peurat Ajovaloissa, Tanssiurheiluseura Vaasan Viuhka, Tanssiurheiluseura Rolling, Vaasan Nepali ry ja Wasa Flamenco sekä Kansallispukutuulettajat – Folkdräktsvädrare ja Föreningen Brage i Vasa r.f., jotka esittelevät kansallispukuja ja suomenruotsalaista talonpoikaishääperinnettä.

Yhteistaidetta torilla

Vaasan torilla yleisö voi osallistua yhteisen taideteoksen luomiseen. Tapahtuma on osa Stormossenin 40-vuotisjuhlavuotta ja avoin kaikille. Kaiken kaikkiaan torin alueella on Taiteiden yön aikana paljon erilaista livemusiikkia ja tanssiesityksiä.

