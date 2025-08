Louhintahiekka toteuttaa Melkinlaiturin rantamuuriurakan

Melkinlaiturin rantamuurin urakka on vaativa, sillä se toteutetaan osittain merialueella. Useat työvaiheet vaativat erityisosaamista.

– Työmme sisältää meren ruoppaus- ja täyttötöitä, vedenalaista porausta ja räjäytystä, betonilaiturin purkutöitä sekä porapaalutusta. Meritäyttö tehdään louheella, joka lastataan Hernesaaressa ja kuljetetaan Melkinlaiturille sekä meriteitse että kuorma-autoilla. Laiturin nykyisiä kasuunirakenteita vahvistetaan uusilla kuorivaluilla ja reunapalkeilla purkutyön jälkeen, Louhintahiekan työpäällikkö Aleksi Vipusaari kertoo.

– Teknisen osaamisen lisäksi urakan onnistuminen vaatii projektinjohdoltamme laadukasta yhteensovitusta ja hyvää yhteistyötä eri tahojen kanssa. Merialueella tehtävissä työvaiheissa pitää huomioida myös muut toimijat kuten Helsingin satama ja risteilyalukset, Vipusaari lisää.

Melkinlaiturin rantamuurin urakka on aloitettu 30.6.2025 ja hankkeen on määrä valmistua 26.6.2026 mennessä. Urakan kokonaishinta on 12,1 miljoonaa euroa.

Louhintahiekka on toteuttanut aikaisemmin Jätkäsaaren alueella Saukonkanava vaihe 4 urakan.