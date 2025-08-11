Haikuja ja hetken kaikuja -kirja on saanut lämpimän vastaanoton – myös kirjailijan tarina on kiinnostanut useita medioita
Huhtikuussa julkaistu Haikuja ja hetken kaikuja (Momentum) on herättänyt lukijoissa suurta kiitollisuutta ja pysähtymisen tunnetta.
Yleisin palaute kirjasta on spontaani ja ytimekäs: “ihana kirja!” Teosta on kuvattu myös “täydeksi timantiksi” sekä “kauniiksi, herkäksi ja oivaltavaksi” – ja moni lukija on kertonut yllättyneensä siitä, miten haikut koskettivat, vaikka runous ei muuten olisi tuttua. Kirja on saanut kiitosta myös sosiaalisessa mediassa. Useat vaikuttajat ovat jakaneet sen julkisesti kanavissaan, kuten Marja Hintikka (Instagram-story) ja Annukka Nauraja (Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn).
Haikuja ja hetken kaikuja on haikurunokokoelma, joka syntyi vakavan sairastamisen keskellä ja toi lohtua vaikeina aikoina. Se kuljettaa lukijansa merelle, metsään, kotiin ja kaupungin kaduille – pieniin hetkiin, jotka tuovat hengähdystauon arjen ja alkavan syksyn kiireen keskelle.
Teoksen ytimessä on ajatus:
hetkeen pysähtyminen ja siitä nauttiminen voi olla pienestä kiinni.
Kirja ja sen tausta ovat herättäneet kiinnostusta myös mediassa:
– Voi hyvin -lehden heinäkuun numerossa (7/25) julkaistiin artikkeli kirjailijasta ja kirjan synnystä.
– Hidasta elämää -sivusto pyysi Leenaa kirjoittamaan vieraskynätekstin luomisen merkityksestä sairastamisen yhteydestä.
– Anna.fi julkaisee elokuussa artikkelin Leenasta, kirjasta ja sen taustasta.
– Luontaisterveys-lehdessä ilmestyy elokuun lopussa juttu Leenan tarinasta ja haikujen maailmasta.
rannan kivillä
on aina kaikki hyvin
meri silittää
Teos
Haikuja ja hetken kaikuja
Kirjailija: Leena Yliportimo
Kustantaja: Momentum Kirjat
Julkaisupäivä: 9.4.2025
ISBN: 978-952-417-163-2
Sivumäärä: 56
Sidottu, kovakantinen
Kansi: Luiz Risi
Kirjailija
Leena Yliportimo on runoilija, copywriter ja tarinankertoja. Vakavasta sairaudesta toipuessaan hän on oppinut etsimään arjesta merkityksiä, kauneutta ja toivoa – myös silloin, kun elämä kulkee hitaasti. Kirjoittaminen, laulaminen ja luonnossa liikkuminen ovat hänelle tapa hengittää ja rentoutua arjen keskellä.
Instagram: @small.talkia.elamasta
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen: info@momentumkirjat.fi
Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaMomentum KirjatPuh:+358 50 591 6059info@momentumkirjat.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaMomentum KirjatPuh:+358 50 3688335jarkko@aviador.fi
Kuvat
Linkit
Momentum Kirjat
Suotie 15
05200 Rajamäki
Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.
