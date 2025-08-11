Haikuja ja hetken kaikuja -kirja on saanut lämpimän vastaanoton – myös kirjailijan tarina on kiinnostanut useita medioita

Yleisin palaute kirjasta on spontaani ja ytimekäs: “ihana kirja!” Teosta on kuvattu myös “täydeksi timantiksi” sekä “kauniiksi, herkäksi ja oivaltavaksi” – ja moni lukija on kertonut yllättyneensä siitä, miten haikut koskettivat, vaikka runous ei muuten olisi tuttua. Kirja on saanut kiitosta myös sosiaalisessa mediassa. Useat vaikuttajat ovat jakaneet sen julkisesti kanavissaan, kuten Marja Hintikka (Instagram-story) ja Annukka Nauraja (Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn).

Haikuja ja hetken kaikuja on haikurunokokoelma, joka syntyi vakavan sairastamisen keskellä ja toi lohtua vaikeina aikoina. Se kuljettaa lukijansa merelle, metsään, kotiin ja kaupungin kaduille – pieniin hetkiin, jotka tuovat hengähdystauon arjen ja alkavan syksyn kiireen keskelle.

Teoksen ytimessä on ajatus:

hetkeen pysähtyminen ja siitä nauttiminen voi olla pienestä kiinni.

Kirja ja sen tausta ovat herättäneet kiinnostusta myös mediassa:

– Voi hyvin -lehden heinäkuun numerossa (7/25) julkaistiin artikkeli kirjailijasta ja kirjan synnystä.

– Hidasta elämää -sivusto pyysi Leenaa kirjoittamaan vieraskynätekstin luomisen merkityksestä sairastamisen yhteydestä.

– Anna.fi julkaisee elokuussa artikkelin Leenasta, kirjasta ja sen taustasta.

– Luontaisterveys-lehdessä ilmestyy elokuun lopussa juttu Leenan tarinasta ja haikujen maailmasta.

rannan kivillä

on aina kaikki hyvin

meri silittää

Teos

Haikuja ja hetken kaikuja

Kirjailija: Leena Yliportimo

Kustantaja: Momentum Kirjat

Julkaisupäivä: 9.4.2025

ISBN: 978-952-417-163-2

Sivumäärä: 56

Sidottu, kovakantinen

Kansi: Luiz Risi

Kirjailija

Leena Yliportimo on runoilija, copywriter ja tarinankertoja. Vakavasta sairaudesta toipuessaan hän on oppinut etsimään arjesta merkityksiä, kauneutta ja toivoa – myös silloin, kun elämä kulkee hitaasti. Kirjoittaminen, laulaminen ja luonnossa liikkuminen ovat hänelle tapa hengittää ja rentoutua arjen keskellä.



Instagram: @small.talkia.elamasta

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen: info@momentumkirjat.fi



Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.