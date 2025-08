Elokuun tietokirjoissa sodan traumoja, massahysteriaa, murrosikää ja romanssihuijauksia

Palkittujen rikoskirjailijoiden uusi True Fiction -sarja alkaa 5.8.2025 12:46:58 EEST | Tiedote

Jonas Moströmin ja Arne Dahlin Arkkitehti on koukuttava, nopeatempoinen ja elokuvamainen trilleri, jota on vaikea laskea käsistään. Arne Dahlin kirjoja on myyty jo yli viisi miljoonaa kappaletta, ja niitä on käännetty 32 kielelle.