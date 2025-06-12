Taideyliopisto

Uusi taiteilijaelämäkerta kertoo rakastetun häämarssin säveltäjästä - Erkki Melartinin juhlahetkiä varjostivat yksinäisyys ja homoseksuaalisuuden piilottelu

11.8.2025 12:07:00 EEST | Taideyliopisto | Tiedote

Moni tuntee Erkki Melartinin (1875–1937) rakastetun Prinsessa Ruususen häämarssin. Hän on kuitenkin paljon enemmänkin: yksi suomalaisen musiikkihistorian merkittävistä mutta yllättävän tuntemattomaksi jääneistä hahmoista. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia julkaisee elokuussa säveltäjän ensimmäisen kattavan elämäkerran.

Erkki Melartin (todennäköisesti vuodelta 1912, kuva: Paul Heckscher/Tuire Ranta-Meyerin yksityiskokoelma.)
Ammatillisen uran, sävellysluetteloiden ja historiakirjojen takaa löytyy kaikkeen uteliaasti ja avarakatseisesti suhtautunut mies, kertoo elämäkerran Niin nuori, niin palava – Erkki Melartinin elämä, työ ja musiikki kirjoittanut FT, dosentti ja Metropolian yliopettaja Tuire Ranta-Meyer. Hän on tutkinut Melartinin elämää lähes 40 vuotta ja haluaa maalata säveltäjästä inhimillisen ja monikerroksisen kuvan.

“Melartin kohtasi kaikki kunnioittavasti ja kannustavasti. Hän oli opettaja, joka puolusti modernistisia kokeiluja, tuki oppilaitaan taustasta riippumatta ja rohkaisi naisia sävellysopintoihin jo yli sata vuotta sitten”, Ranta-Meyer muistuttaa.

Melartin tunnetaan muun muassa herkistä pianoteoksistaan ja yksinlauluistaan. Hän sävelsi kuitenkin myös muun muassa loisteliaan oopperan, kokoillan baletin, kuusi sinfoniaa ja useita merkittäviä orkesteriteoksia. Hän oli suomalaisen musiikkielämän suunnannäyttäjä sekä taiteen puolestapuhuja ja toimi myös Sibelius-Akatemian rehtorina peräti 25 vuotta.

Taiteen hengittäjä ja tähdistä säveltäjä

Aineistoa elämäkertaan on ollut valtavasti: sävellysten lisäksi kirjeenvaihtoa, sanomalehtihaastatteluja ja -arvosteluja sekä esimerkiksi Melartinin omia piirustuksia, maalauksia ja matkamuistoja.

Niistä paljastui, että Melartinin elämää leimasivat sammumaton intomieli mutta myös herkkyys ja ristiriidat. Hänen uraansa varjostivat muun muassa yksinäisyys, terveysongelmat sekä se, että hän joutui piilottamaan homoseksuaalisuutensa aikansa asenteiden vuoksi. Säveltämistä hän piti ”jumalallisena hurjuutena”.

"Melartin eli ja hengitti taidetta, mutta hän oli myös ihminen, joka halusi ymmärtää maailmaa mahdollisimman laajasti. Hän oli säveltäjä, joka katsoi tähtiä ja kuunteli, miten ne soivat hänelle”, Ranta-Meyer toteaa.

“Haluan nostaa uudella tavalla Melartinin osaksi suomalaista kulttuurikeskustelua ja antaa äänen säveltäjälle, jonka tarina ansaitsee tulla kerrotuksi – vihdoin kokonaisena.”

Vuonna 2025 tulee kuluneeksi 150 vuotta Erkki Melartinin syntymästä. Elämäkerta ”Niin nuori, niin palava – Erkki Melartinin elämä, työ ja musiikki” julkaistaan perjantaina 22.8.2025 Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Pohjoisen Rautatien Kamarimusiikkisalissa klo 15.

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita tilaisuuteen, jonka yhteydessä kuullaan musiikkiesityksiä (esimerkiksi Melartinin iskelmiä) ja kuullaan kirjailijan kuvauksia teoksen synnystä. Teos tulee myyntiin 22.8.2025 Ostinatoon sekä Taideyliopiston verkkokauppaan.  

Niin nuori, niin palava – Erkki Melartinin elämä, työ ja musiikki 
Kirjoittaja: Tuire Ranta-Meyer
Sibelius-Akatemian julkaisuja 32
ISBN 978-952-329-394-6
ISSN 0359-2308

Tuire Ranta-Meyer (Kuva: Metropolia/Teemu Hartikainen)
Kuva Erkki Melartinista Nummelan parantolan makuuhallissa
Melartin (kesk.) Nummelan parantolan makuuhallissa. (Kuva: Kansalliskirjasto)
Erkki Melartin ja Jalmari Finne 1897. (Kuva: D. Nyblin. Kansalliskirjasto.)
Erkki Melartin ja Jalmari Finne 1897. (Kuva: D. Nyblin. Kansalliskirjasto.)
Erkki Melartin (todennäköisesti vuodelta 1912, kuva: Paul Heckscher/Tuire Ranta-Meyerin yksityiskokoelma.)
Tietoja julkaisijasta

Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen, esittävien taiteiden sekä kirjoittamisen koulutusta Suomessa. Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu.

