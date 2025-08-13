Peter Franzén ja 20 puukkoseppää takoivat Ukrainalaisen auton jouset hyväntekeväisyyspuukoiksi
20 suomalaisia puukontekijää kokoontui takomaan Ukrainan Bakhmutissa tuhoutuneen auton lehtijouset keräilypuukoiksi. Joukossa on ammattilaisia ja harrastajia, joita kaikkia yhdistää halu auttaa taidoillaan Ukrainaa. Mukaan joukkoon lähti myös Ranskassa asuva näyttelijä Peter Franzén. Ryhmän on tuonut yhteen jaettu halu auttaa olemassaolostaan taistelevaa kansaa. Siksi puukot myydään Hellman-huutokauppojen järjestämässä huutokaupassa ja kaikki myynnistä saatavat tuotot lahjoitetaan Ukrainaan Konkreettista apua ry:n kautta.
20 suomalaisia puukontekijää kokoontui takomaan Ukrainan Bakhmutissa tuhoutuneen auton lehtijouset keräilypuukoiksi. Joukossa on ammattilaisia ja harrastajia, joita kaikkia yhdistää halu auttaa taidoillaan Ukrainaa. Mukaan joukkoon lähti myös Ranskassa asuva näyttelijä Peter Franzén. Ryhmän on tuonut yhteen jaettu halu auttaa olemassaolostaan taistelevaa kansaa. Siksi puukot myydään Hellman-huutokauppojen järjestämässä huutokaupassa ja kaikki myynnistä saatavat tuotot lahjoitetaan Ukrainaan Konkreettista apua ry:n kautta.
“Minuun vetosi tässä projektissa se, kuinka monin eri tavoin voi pyrkiä avustamaan Ukrainaa. Tällä kertaa hyvin konkreettisesti: suunnittelemalla, takomalla, hiomalla. On myös huikeaa nähdä kokeneiden seppien päivityksiä töistä, sitä mukaa kun ne valmistuvat. Itselle projektin merkitystä lisää se, että materiaali, josta veitset työstetään tulee taistelukentältä. Tunnen olevani etuoikeutettu saadessani tällä tavoin olla mukana kunnioittamassa päättäväisen ja rohkean, Eurooppalaisen kansakunnan taistelua Venäjän rikollista mieltä vastaan“
-Peter Franzén
Tuhoutunut auto kuului Ukrainan 241:nnen erillisprikaatin tiedustelukomppanian päällikölle, joka käytti itsestään sotanimeä Chechen. Auto tuhoutui kesällä 2023 Bahmutissa. Chechen jatkoi taistelua kuolemaansa asti 2024 Donbasissa. Chechenin taistelutoverit kuvasivat häntä uskomattoman rohkeaksi, todelliseksi isänmaanystäväksi.
Konkreettista apua ry vastasi jousien toimituksen järjestämisestä Suomeen. Jouset piti tarkistaa radioaktiivisuuden varalta, koska meillä ei ollut tarkkaa tietoa missä auto on kulkenut ja millä aseilla se oli tuhottu. Kun materiaali todettiin puhtaaksi, se leikattiin paloihin ja jaettiin tekijöille ympäri suomea, jotka takoivat jo kerralleen tuhotun puolustusvälineen uudelleen käyttökelpoisiksi, terävämmiksi puolustusvälineiksi.
“Konkreettista apua ry:lle on suuri kunnia olla osa tätä merkityksellistä yhteistyötä, jonka myötä “Puukoksi pakotettu” -erikoishuutokaupan tuotto ohjataan akuuttiin humanitaariseen apuun Ukrainan sodan uhrien hyväksi. Sitoudumme varmistamaan, että apu toimitetaan perille luotettavasti, vastuullisesti ja turvallisuudesta tinkimättä.”
-Miia Paloheimo, Konkreettista apua ry
Projekti huipentuu hyväntekeväisyyshuutokauppaan, joka aukeaa 16.9. ja sulkeutuu Hellman -huutokauppojen vuoden päätapahtuman yhteydessä 7.10.2025
“Jokainen huutokaupattava puukko on kertomus selviytymisestä, rohkeudesta ja toivosta – ja olemme ylpeitä saadessamme auttaa niiden matkaa uusien omistajiensa luo."
Tatu Untinen, Hellman huutokaupat.
Peter Franzén luovuttaa takomansa puukot projektille 13.8. Helsingissä. Tällöin on mahdollista järjestää haastattelu ja valokuvaus Peterin ja Projektin koordinaattoreiden kanssa. Myös haastattelut ennakkoon ovat järjestettävissä.
Lisätietoja ja aikataulun sopiminen:
Aleksi Lumme / 0407483841 / info@puukoksipakotettu.fi / puukoksipakotettu.fi
Lisää kuvia saatavilla Aleksilta.
Yhteyshenkilöt
Tatu UntinenOy Hellman HuutokaupatPuh:02 2547200tatu.untinen@filateliapalvelu.com
Kuvat
Linkit
Keräilijöiden luottokohde Suomessa ja maailmalla
Hellman Huutokaupat syntyi rakkaudesta keräilyyn. Sen perusti Kaj Hellman, joka järjesti ensimmäisen huutokauppansa vuonna 1977. 1990-luvulla Hellman Huutokaupoista muodostui suomalaisen filatelian ykköstapahtuma, jonne ystävät ja tutut ympäri maata kokoontuivat tapaamaan toisiaan. Erityisesti Hellman Huutokaupat on panostanut laatuun: jokainen myynnissä oleva kohde on paljon enemmän kuin lähtöhintansa arvoinen.
Vuonna 2010 Hellman Huutokauppojen tarinaa tuli jatkamaan Tatu Untinen. Hän oli perustanut oman yrityksensä, Suomen Filateliapalvelun, vuonna 1997. Yritys laajensi toimintaansa vuonna 2002 ostamalla legendaarisen Lape-luettelon, jota on julkaistu 1930-luvulta lähtien. Vuonna 2009 kustannustoimintaa laajennettiin ostamalla lehti Keräilyuutiset. Seuraavana vuonna tapahtui kaikkein suurin yritysosto, kun Kaj Hellman myi Filateliapalvelulle liiketoimintansa, mutta jäi edelleen huutokauppatalon palvelukseen asiantuntijatehtäviin.
2010-luvulla Hellman Huutokaupat on laajentanut toimintaansa myös muiden keräilyalojen tuotteisiin. Myyntiin on tullut laaja valikoima tuotteita, kuten design-esineitä, vanhoja kunniamerkkejä, numismatiikkaa, LP-levyjä, keräilyautoja, vanhoja leluja, kelloja, militariaa, puukkoja, koruja, ja sarjakuvalehtiä. Alati kasvavan liiketoiminnan tarpeisiin ei tahdottu enää löytää riittävän suuria vuokratiloja ja niinpä Hellman Huutokaupat teki vuonna 2017 suurinvestoinnin rakentamalla omat toimitilat Naantaliin.
Hellman Huutokaupat jakaa yhä ne samat arvot, jotka aikanaan nostivat sen alansa ykköseksi Suomessa ja myös merkittäväksi kansainväliseksi toimijaksi. Näitä arvoja ovat korkea laatu, hyvä palvelu ja tinkimätön rehellisyys, joilla ansaitaan asiakkaiden luottamus yhä uudelleen ja uudelleen. Yrityksen periaatteena on, että asiakkaiden kohteita ei osteta suoralla kaupalla, vaan kaikki tavara otetaan myyntiin huutokauppaan. Huutokaupassa vapaa kilpailu toteutuu parhaiten ja kohde hakee aina oikean markkinahintansa laajan ostajakunnan ansiosta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.