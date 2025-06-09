Paviljongin tapahtumasyksy saapuu
Messu- ja tapahtumakeskus Paviljongin syksy täyttyy jälleen monipuolisista tapahtumista. Paviljongissa nähdään syksyn mittaan niin konsertteja, messuja, teatteria kuin muita elämyksellisiä viihde-esityksiä. Lavalle nousee muun muassa Vesterinen Yhtyeineen, J. Karjalainen, Happoradio, Jarkko Ahola, Sami Hedberg ja Ville Myllyrinne.
Viihdettä ja kulttuuria kaikille
Keski-Suomen suurimmassa tapahtumakeskuksessa nähdään tänäkin syksynä konsertteja Suomen suosituimmilta artisteilta. Paviljongin Encore-salissa keikkailee muun muassa Vesterinen Yhtyeineen, J. Karjalainen, Happoradio ja Jarkko Ahola. Marraskuussa pikkujoulukansan keskuudessa suosionsa vakiinnuttaneen PikkujouluCircuksen lavalle nousee Portion Boys, Bess ja Dingo.
Stand upin ystäviä ilahduttaa omilla esityksillään muun muassa Köpi Kallio, Jussi Simola, Ville Myllyrinne ja Sami Hedberg. Paviljongin Pikkujoulu Stand Up täyttää Paviljongin naurusta lauantaina 22. marraskuuta, kun stand up -koomikot Kaisa Pylkkänen, Tomi Haustola, Heli Sutela ja mentalisti Pete Poskiparta saapuvat viihdyttämään pikkujoulukansaa. Esitykseen on myynnissä myös Show & Dinner, eli ilta soveltuu hyvin vaikka pikkujoulujen viettoon.
Loppuvuodesta löytyy muitakin mielenkiintoisia Show & Dinner -iltoja kuten suositun Mars vs. Venus? -parisuhdekomedian jatko-osa, jossa loistavat koomikkopariskunta Riku Suokas ja Johanna Tohni, sekä Kaikki ystäväni, jossa ystävyyden eri puolia tulkitsevat vastustamattomat ystävykset Miitta Sorvali, Sanna Stellan ja Anu Sinisalo. Esitys on itsenäinen jatko-osa menestysnäytelmille Kaikki äitini, kaikki tyttäreni ja Kaikki mieheni.
”Perinteisempien konserttien ja stand upin lisäksi ohjelmistostamme löytyy muun muassa sirkustaidetta, elokuvamusiikkia, taikashowta sekä tribuutteja, eli todella mielenkiintoinen syksy tulossa”, kertoo Paviljongin viihdetapahtumien koordinaattori Hanna Mursunen-Oikari.
”Heti elokuussa nähdään lähes loppuunmyyty rock- ja metallicovereita soittava The Rock Orchestra by Candlelight ja syyskuun alussa Ilmavoimien Big Band vie AALTO III -konsertissaan kuulijat viihdemusiikin tähtitaivaalle, kun lavalle nousee suomalaisen musiikin ikoni Pepe Willberg”.
Jyväskylän kaupunginteatterin viimeinen väistösyksy Paviljongissa tarjoaa katsojille kaksi klassikkoa, musikaalin ja suomenkielisen kantaesityksen. Peppi Pitkätossu on Astrid Lindgrenin iki-ihanaan klassikkotarinaan perustuva koko perheen musiikkinäytelmä. Seitsemän veljestä on Finlandia-palkitun kirjailija Juha Hurmeen oman näköinen sovitus ja ohjaus Aleksis Kiven nerokkaasta alkuperäistekstistä. Rakkauden viisi vuotta on kahden nuoren taiteilijan intohimoinen rakkaustarina nykyajan New Yorkista. Kato mua kun mä puhun sulle on alun perin norjankielinen, Monica Isakstuenin kirjoittama nykydraama mahdottomista keskusteluista aikuisen ja lapsen välillä.
Jyväskylä Sinfonia juhlii 70-vuotista historiaansa syyskaudella lukuisin yhteistyökonsertein eri orkestereiden kanssa. Syksyn avajaiskonsertti kuullaan ylikapellimestari Lorenzo Passerinin johdolla, yhdessä Kuopion kaupunginorkesterin kanssa. Jyväskylä Sinfonian edellinen ylikapellimestari Ville Matvejeff debytoi Encore-salissa johtamalla lokakuun alussa konsertin, jossa juhlistetaan Suomen Säveltäjät ry:n 80-vuotista taivalta. Marraskuun kohokohtina kuullaan Olli Mustosen huilukonsertto sekä Oulu Sinfonian vierailu.
Joulukuussa näyttelijä Alma Pöysti tähdittää koko perheen Pekka ja susi -musiikkisatua ja joulutunnelmaan virittäydytään Grooving Christmas -konsertilla kapellimestari Nick Daviesin johdolla, solistina laulaja Johanna Försti. Uudenvuodenaattona saa ensi-iltansa Jyväskylän Oopperan seuraava produktio, Gaetano Donizettin Lucia di Lammermoor, jonka johtaa kapellimestari Lorenzo Passerini.
Perinteisiä ja uusia messutapahtumia
Alkusyksystä Paviljongissa järjestetään perinteiset Wemmi- sadonkorjuumarkkinat. Syksyn perinteeksi on muodostunut myös marraskuun Jyväskylän Kirjamessut sekä samana viikonloppuna järjestettävät Jyväskylän Viinimessut ja Jyväskylän Joulumessut. Viinimessut ovat avoinna perjantaina ja lauantaina 21.–22.11. ja Kirjamessut ja Joulumessut lauantaina ja sunnuntaina 22.–23.11.
Syyskuussa Paviljonkiin saapuu jälleen Rekry, työelämä ja koulutus -kiertue, joka kokoaa yhteen rekrytoivat yritykset ja työpaikkaa vaihtavat tai etsivät ammattilaiset sekä oppilaitokset ja koulutuspaikkaa etsivät. Kävijöille tapahtuma tarjoaa lisäksi mielenkiintoisia tietoiskuja.
Marraskuussa Paviljongissa nähdään täysin uudenlainen sisäurheilutapahtuma, Paviljonki SportFest, joka yhdistää kilpaurheilun, lajitutustumisen ja mielen hyvinvoinnin kahden päivän ajaksi. SportFest kokoaa yhteen golfin, frisbeegolfin, pesäpallon ja dartsin ystävät ainutlaatuisessa ympäristössä. Keskiössä on huippuluokan simulaattorit ja tapahtuma tarjoaa myös nähtävää ja koettavaa näytteilleasettajien osastoilla.
Joulukuussa Big Wheels – The Winter Show tuo toista kertaa Paviljonkiin odotetun koko perheen harrasteautotapahtuman. Lisäksi Paviljongin vilkasta tapahtumasyksyä vauhdittavat useat yritystapahtumat ja ammattimessut.
Hanna Mursunen-Oikari
Jyväskylän Messut Oy vastaa messu- ja tapahtumakeskus Paviljongin toiminnasta kokonaisuudessaan. Järjestämme suosittuja ammatti- ja kuluttajamessuja sekä muita arvostettuja tapahtumia Paviljongissa Jyväskylässä ja muualla Suomessa. Vuokraamme Paviljongin muunneltavia tiloja ja tuotamme tapahtumapalveluja muille tapahtumajärjestäjille.
Messu- ja tapahtumakeskus Paviljonki on todellinen kohtaamispaikka ja yksi Suomen suurimmista tapahtumakeskuksista, jossa järjestetään satoja tapahtumia ja vierailee noin 300 000 asiakasta vuosittain.
