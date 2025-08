Näyttelijä Ella Mettänen sekä Kolmas tila -ryhmä saivat 10 000 euron teatteripalkinnot

Näyttelijä Ella Mettänen

Näyttelijä Ella Mettäsestä on kasvanut yksi sukupolvensa merkittävimmistä näyttelijöistä. Hän on tehnyt menestyksekkäitä rooleja niin teatterin, elokuvan kuin televisionkin parissa. Mettänen on ollut vakituisena näyttelijänä Tampereen Teatterissa ja KOM-teatterissa ja vierailijana mm. Teatteri Jurkassa, Helsingin kaupunginteatterissa, Tampereen Työväen Teatterissa, Kansallisteatterissa, Pyynikin kesäteatterissa ja Teatteri Takomossa.

Viime aikojen suuriin rooleihin kuuluvat Elina Pyynikin kesäteatterin Täällä Pohjantähden alla -produktiossa kesällä 2023 ja Frodo Tampereen Teatterin Taru sormusten herrasta -produktiossa Tampere-talossa syksyllä 2024. Mettänen aloitti näyttelijäntaiteen yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa tammikuussa 2025.

Palkintoperusteluiden mukaan Ella Mettänen on lahjakas näyttelijä, jonka roolityöt ovat poikkeuksetta syviä, herkkiä ja dynaamisia.

”Tällaisen palkinnon vastaanottaminen herättää hämmennystä, myös ylpeyttä, mutta ennen kaikkea kiitollisuutta siitä, että olen muiden ihmisten (ja sattuman) avulla saanut tilaisuuden niin varhain niin moneen, tullut nähdyksi ja kokenut pystyvyyttä. Kukaan ei tule itsekseen yksin eikä kukaan saavuta mitään yksin – tosiasia, joka tuntuu olevan nyky-yhteiskunnassa monelle vaikea omaksua”, sanoo Mettänen.

Palkinto myönnetään omalakiselle ja monipuoliselle näyttelijälle, syvien, herkkien ja dynaamisten roolitöiden taitajalle.

Kolmas Tila – Tredje Rummet ry.

Kolmas Tila – Tredje Rummet ry on Turussa 2007 perustettu ammattitaitoinen, kunnianhimoinen ja omaperäinen monitaiteellinen ryhmä. Sen pitkäjänteisesti työstetyt teokset ovat kiinni ajassa. Niistä viimeisin on Antarktikselle ilmastotutkimuksen kansainväliselle asemalle sijoittuva kantaesitys Valkoinen tähti.

Palkintoperusteluiden mukaan Kolmas Tila on löytänyt vahvan ja kiinnostavan agendan taiteen ja tieteen vuoropuhelun kehittämisestä. Samalla se laajentaa esittävän taiteen ilmaisua ja muotoja ja luo uskoa taiteen kykyyn vaikuttaa.

Perusteluissa todetaan myös, että Kolmas Tila on tärkeä soihdunkantaja aikana, jona maailmanpolitiikka perustuu historialliseen vääristelyyn ja jopa päämäärähakuiseen tahalliseen valehteluun.

”Palkinto on merkittävä tunnustus työtavallemme. Lähes kaksi vuosikymmentä kestäneen toimintamme aikana olemme tuottaneet kymmenen teatteriproduktiota ja lukuisia niihin liittyviä

tiedetapahtumia. Palkinto on tunnustus pitkäjänteisyydestä, rohkeudesta ja sitoutumisesta”, sanoo Kolmas tila ry. puheenjohtaja Seppo Parkkinen.

Palkinto myönnetään tieteen ja taiteen vuoropuhelun kehittäjälle, esittävän taiteen ilmaisun ja muotojen laajentajalle.

Professori Olavi Veistäjä (1908–1988) oli Aamulehden kulttuuritoimituksen esimies ja tamperelainen kulttuurivaikuttaja. Suomen Kulttuurirahaston Olavi Veistäjän rahasto perustuu Tampereen Teatterikerhon, Aamulehden, Olavi Veistäjän ja Tampereen kaupungin lahjoituksiin. Rahaston tarkoituksena on jakaa Olavi Veistäjän palkintoja joka toinen vuosi valtakunnallisesti merkittävistä teatteriteoista sekä edistää teatteritaidetta.