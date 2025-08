Uusia nimityksiä Sweco Finlandin johdossa

Swecolla on tehty kaksi uutta nimitystä, joilla tuetaan yhtiön kasvustrategian toteutumista. Talot ja kiinteistöt -toimialan johtajana toiminut Ismo Tawast on nimitetty 1.9.2025 alkaen Director, Mission Critical & Export for Built Environment tehtävään. Uudeksi toimialajohtajaksi ja Sweco Finlandin johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Jouni Ylhäinen, joka aloittaa tehtävässään syyskuun alussa.