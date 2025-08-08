KUTSU: Pekka Ruissalon JUICE - Vuosi vuodelta -kirjan julkistustilaisuus 4.9.2025 Klo 15.00, Juicen kirjastossaTampereella.

Juice – Vuosi vuodelta on läpileikkaus vuosikymmenistä, joiden aikana valettiin suomeksi tehdyn rock-musiikin pohja. Ei ole kovin monta suomalaista, josta voi sanoa, että tämä on kehittänyt suomalaisen rock-lyriikan. Eikä kovin monta suomalaista, jonka yhtyeen keikka-annos oli 1980-luvun alussa 24 pulloa vermuttia. Juice Leskisestä voi sanoa nämä molemmat. Pauli Juhanista uranja suosion myötä Juiceksi muuttunut juankoskelaispoika nousi savolaiskunnan kiveltä kansakunnan kaapin päälle, josta hän kuolemansa jälkeen nousi korkeuksiin.



Juice antoi ja Juice otti. Satojen tekstien ja biisien lisäksi Leskisen ympärillä oli paljon ihmisiä, joiden kaikkien motiivit eivät olleet parhaat mahdolliset. Kavereistaan Leskinen välitti loppuun asti. Siitä kertoo laulusta tuttu Jamppa eli Jarmo Roininen, edelleenJuankoskella asuva lapsuudenystävä. Yhteisestä taipaleesta kertovat myös Mikko Alatalo ja Harri Rinne, miehet, joiden kanssa Leskinen loi 1970-luvun alussa suomeksi esitetyn suomirockin perustan. Kaikki miehiä, joiden mielessä Leskinen käy edelleen säännöllisesti.



Juice – Vuosi vuodelta kertoo myös suomalaisuudesta, suomalaisesta tavasta tuntea ja inhimillisestä kärsimyksestä,jolle Leskinen antoi teksteillään kasvot. Elämästä, joka päättyi jo ennen 60 ikävuotta mutta elämisen takia. Ja kaveruudesta, joka jatkuu vielä elämän jälkeenkin.



Pekka Ruissalo on tamperelainen toimittaja, jonka työuraan mahtuu niin kaupunkilehteä kuin Yleisradiotakin. Pekka on haastatellut kirjaa varten laajan joukon Juicen ystäviä.

Kirja ilmestyy 19.8.2025.

Kirjan kustantaja on Readme.fi

