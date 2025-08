Iskelmää ja ikonisia hittejä – kaupunginorkesterin ilmaiskonsertit valloittavat Vaasan museot

Esiintymisajat ja -paikat

klo 13: Vaasan auto- ja moottorimuseo (Myllykatu 18B)

klo 15 & klo 17: Vaasan merimuseo (Palosaaren salmi, kulku pihatielle Salmikadulta)

Konserttien ohjelmassa kuullaan monipuolinen kattaus tuttuja kappaleita, kuten Koivu valssi, Saat miehen kyyneliin, Sata salamaa, Can’t Take My Eyes Off You ja My Way. Musiikki vie kuulijat tunnelmasta toiseen – herkistä sävelistä vauhdikkaisiin hitteihin.

Esiintyjät

Mari Pakarinen – trumpetti

Arto Panula – trumpetti

Harri Ala-Aho – käyrätorvi

Tuomas Länne – pasuuna

Tomas Holmström – tuuba

Patrik Knif – rummut

Liput ja pääsy

klo 13 konsertti Vaasan auto- ja moottorimuseolla on ilmainen (museokierrokselle pääsee ostamalla museon pääsylipun 10 € / aikuiset, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi)

klo 15 ja 17 konsertit Vaasan merimuseon sisällä ovat ilmaisia yleisölle (muulloin museon sisäänpääsymaksu 6 € / aikuiset, 3 € / lapset, opiskelijat ja eläkeläiset)

Herkkuja hyvään tarkoitukseen

Samana päivänä Merimuseon pihalla järjestetään myös klo 15–18 vohvelimyyntiä Keskuskoulun 5A-luokan leirikoulun hyväksi.

Konsertit ovat osa Vaasan kaupunginorkesterin kesäkonserttisarjaa, jotka tarjoavat kaikille mahdollisuuden nauttia elävästä musiikista vaivattomasti ja maksutta.

Tervetuloa viettämään elokuista kesäpäivää musiikin, kulttuurin ja vohvelien parissa!