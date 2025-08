Palkittujen rikoskirjailijoiden uusi True Fiction -sarja alkaa

Rikoskirjailija Tom Borg on ajautunut luovaan umpikujaan. Etsiessään kadottamaansa inspiraatiota hän päätyy Tukholman hämärille kaduille ja todistamaan murhaa, joka on kuin suoraan hänen viimeisimmästä käsikirjoituksestaan. Kun kaikki todisteet osoittavat häneen, Tom pakenee paikalta, kannoillaan rikoskomisario Olivia Woolf, joka ei kaihda kovia otteita.

Pian Tom tajuaa, että hänen perässään on joku muukin kuin poliisi. Joku tietää hänen tarinansa – ja kirjoittaa sitä uudelleen. Onko Tomin romaani muuttunut todelliseksi? Ja kuka on pelin varsinainen arkkitehti?

”Klassinen takaa-ajotarina, jossa poliisit jahtaavat kuumeisesti Tom Borgia, joka aina vain pääsee karkuun. Se on onnistunutta viihdettä, eikä kynää pidä kädessä kuka tahansa.” – Dagens Nyheter

Kirja on nyt saatavissa kaupoista. Äänikirja julkaistaan myöhemmin.

Arne Dahl on yksi arvostetuimmista rikoskirjailijoista Pohjoismaissa. Dahlin A-sarjan dekkarit ovat kiiteltyjä, ja niistä on tehty suosittuja tv-filmatisointeja. Arne Dahlin kirjoja on myyty jo yli viisi miljoonaa kappaletta, ja niitä on käännetty 32 kielelle.

Jonas Moström on kirjailija ja yleislääkäri. Hän on kirjoittanut kriitikoiden ylistämän sarjan, jossa seurataan psykiatri ja rikosprofiloija Nathalie Svenssonia ja komisario Johan Axbergia. Hänen kirjojaan on käännetty kymmenelle kielelle.