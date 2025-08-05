Louhintahiekalle 25,5 miljoonan arvoinen Ferry Terminal Turun katu-urakka
Turun Kaupunki on valinnut Louhintahiekan toteuttamaan Ferry Terminal Turun katu-urakan. Urakassa rakennetaan Turun satama-alueen ja Turun linnan ympäristön katuverkostoa ja rataverkkoa sekä saneerataan kunnallistekniikkaa. Ferry Terminal Turku (FTT) on Turun Sataman, Turun kaupungin sekä Tallink Siljan ja Viking Linen varustamojen yhteinen hanke Turun matkustajalaivaliikenteen kehittämiseksi. Katuverkosto valmistuu syksyksi 2028 mennessä.
Ferry Terminal Turun urakassa Louhintahiekka rakentaa katuja ja rautateitä sekä saneeraa kunnallistekniikkaa vastaamaan uuden matkustajaterminaalialueen tarpeita. Urakka toteutetaan projektinjohtourakkamallilla.
– Rakennamme uusia vesijohto-, jätevesiviemäri- ja hulevesiviemärilinjoja sekä katuverkostoa pintarakenteineen. Lisäksi rakennamme satama-alueen rautatieyhteyksiä, Louhintahiekan työpäällikkö Ville Lonka kertoo.
Uudet liikennejärjestelyt mahdollistavat Turun satama-alueen kehittämisen ja uuden yhteiskäyttöterminaalin käyttöönoton. Uudistuksen odotetaan myös rauhoittavan liikennettä Turussa laajemminkin kuin vain sataman välittömässä läheisyydessä. Urakassa saneerataan lisäksi katuverkostoa ja kunnallistekniikkaa Turun linnan ympärillä.
Longan mukaan Louhintahiekan vahva kokemus tavoitehintaisesta projektinjohtourakoinnista avittaa hankkeen tuloksellista läpivientiä.
– Lisäksi meillä on vahva osaaminen haastavista katusaneerauskohteista sekä tuetuista, syvistä kaivannoista. Kokemuksesta on hyötyä katusaneerauksen haastavimpien osa-alueiden teknisessä toteuttamisessa sekä liikennejärjestelyiden vaiheistuksen laadukkaassa suunnittelussa ja urakan aikataulun hallinnassa, hän sanoo.
Katu-urakka käynnistyi heinäkuussa täsmennysvaiheella, jonka jälkeen edetään toteutusvaiheeseen syksyn aikana. Urakka valmistuu syksyllä 2028. Rakennustöitä tehdään porrastetusti siten, että sataman päivittäinen toiminta jatkuu ilman keskeytyksiä. Urakan kokonaisarvo on 25,5 miljoonaa euroa.
Yhteyshenkilöt
Ville LonkaTyöpäällikköPuh:+358 40 829 0089ville.lonka@louhintahiekka.fi
Louhintahiekka Oy luo kestäviä perustuksia ihmisten elämälle, yli sukupolvien, tarjoamalla laajat infra- ja betonirakentamisen palvelut sekä kiertotalouden ratkaisut yli 50 vuoden kokemuksella. Erityisosaamista ovat monimutkaiset ja teknisesti vaativat rakennuskohteet. Louhintahiekan palveluksessa työskentelee 80 henkilöä ja sen liikevaihto on noin 85 miljoonaa euroa. Yritys toimii läpi Suomen ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä.
