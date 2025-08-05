Louhintahiekalle 25,5 miljoonan arvoinen Ferry Terminal Turun katu-urakka

Louhintahiekka Oy luo kestäviä perustuksia ihmisten elämälle, yli sukupolvien, tarjoamalla laajat infra- ja betonirakentamisen palvelut sekä kiertotalouden ratkaisut yli 50 vuoden kokemuksella. Erityisosaamista ovat monimutkaiset ja teknisesti vaativat rakennuskohteet. Louhintahiekan palveluksessa työskentelee 80 henkilöä ja sen liikevaihto on noin 85 miljoonaa euroa. Yritys toimii läpi Suomen ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä.