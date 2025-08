Entistä herkumpi S-market Sokos Lahti avataan 6. elokuuta

S-market Sokos Lahti uudistui täysin kesän aikana. Myymälän koko ja valikoima kasvoivat, ja sen hyllyjärjestys tehtiin sujuvammaksi. Myymälän tähti on Ruokatori, jossa valmistetaan herkullisia ruoka-annoksia paikan päällä. Lisäksi myymälässä on panostettu erityisesti tuoretuotteisiin, panimojuomiin ja makeisiin.

Ruokatorilla monia uutuuksia

Ruokatori ja uusi take away -alue sijaitsevat heti sisäänkäynnin vieressä. Take away -alueella on paljon helposti ja nopeasti mukaan otettavia herkkuja, kuten salaattibaarin ja grillin tuotteet. Herkkujen kylkeen sopii kylmä juoma tai proteiinituote jääkaapista ja kahvi uudesta kahvikoneesta.

Ruokatorin valikoimassa on tuttuja suosittuja annoksia, ja uutuutena muun muassa paikan päällä tehtyjä smoothieita, bowleja, tuorepuuroja sekä täytettyjä pretzeleitä ja patonkeja.

Ruokatorilla asiointia helpottaa uusi jonotusjärjestelmä, joka toimii myös mobiilisti. Perinteisen vuoronumeron sijaan asiakas voi halutessaan skannata puhelimella QR-koodin, joka toimii vuoronumerona. Asiakas voi seurata vuoronumeroiden etenemistä puhelimesta ja kierrellä myymälässä odottaessaan.

S-market Sokos Lahdesta saa myös tuoreita leipiä ja leivonnaisia. Fazer-leipomo sai uudet kalusteet ja uuden sijainnin Ruokatorin vieressä. Lisäksi myymälässä on jatkossa oman paistopisteen tuotteita.

Raikkaita värejä ja uusittu valaistus

Uudistuneen S-market Sokos Lahden ilme on raikas ja valoisampi. Hedelmä- ja vihannesosastolla, pakasteissa, juomissa ja makeisissa on uudet kalusteet, ja kaikki kylmälaitteet on uusittu.

– Myymälä on ihanan erilainen, moderni ja raikas. Vaaleilla väreillä ja matalilla kalusteilla olemme saaneet tehtyä tilan tuntua. Erityisesti Ruokatorista ja panimo-osastosta tulee upea ja ylellinen fiilis, kuvailee ryhmäpäällikkö Essi Laine.

Myymälän väripilkkuja ovat sinisen, vaaleanpunaisen ja vihreän sävyin maalatut pilarit, laatoitukset sekä kalusteiden puupinnat ja yksityiskohdat. S-market sopii tyyliltään Sokos-tavaratalon ja uudistuneen Alex & Ines ja Hesburger -ravintolamaailman kokonaisuuteen.

Oma sisäänkäynti mahdollistaa aukioloaikojen laajentamisen

S-market Sokos Lahti sai oman sisäänkäynnin Sokoksen ravintolamaailman vierestä. Oma sisäänkäynti antaa mahdollisuuden laajentaa aukioloaikoja pyhinä ja juhlaviikkoina. Uudistettu myymälä aukeaa aiemmin ja on avoinna maanantaista lauantaihin klo 7–21 ja sunnuntaisin 9–21. Myös Ruokatori on pidempään avoinna.

Myymälässä asiointia helpottaa ja nopeuttaa myös uudistettu kassa-alue. Kassa-alueelle on tullut lisää tilaa, ja itsepalvelukassojen määrää on kasvanut. Samalla kassoille tuli korkeussäädettävät pöydät, jotka parantavat työntekijöiden työergonomiaa.

Myymälän avajaisia vietetään keskiviikkona 6. elokuuta. Ohjelmassa on tuotemaistatuksia ja tarjouksia. Tervetuloa!