Palkittu Sunnuntailounas jatkuu uusin jaksoin MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla 21.9.
Menestyssarja Sunnuntailounaan viides kausi jatkaa tutulla, hillittömän hauskalla tyylillään. Sanoja ei säästellä tälläkään kertaa, kun perheenjäsenet kommentoivat toistensa tekemisiä ja kokemuksia pöydän ympärillä. Uusi kausi nähdään 21.9. alkaen MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.
Neljällä aiemmalla kaudellaan Kultainen Venla -palkintoja voittanut, Atte Järvisen käsikirjoittama ja ohjaama komediasuosikki Sunnuntailounas jatkuu MTV:llä siitä, mihin viime kaudella jäätiin.
Eevi (Elena Leeve) on ollut vuoden äitinä, ja on yllättynyt siitä, miten helposti kaikki on mennyt. Eevi alkaa kuitenkin kaivata miestä tai ainakin satunnaista seksiä. Pian hän tapaakin Miksun (Pyry Äikää), joka aiheuttaa hänessä ristiriitaisia tunteita.
Taunolla (Taneli Mäkelä) ei mene yhtä hyvin; hän on menettänyt kaikki sijoituksensa ja joutuu opettelemaan keskiluokkaista elämää. Hämminkiä kaikille – etenkin Taunolle – aiheuttaa myös Ansan (Mari Rantasila) ja Koljosen (Kari Heiskanen) on–off-suhde.
Jani (Jarkko Niemi) pelkää näyttelijän uransa puolesta, sillä hän on viime aikoina profiloitunut juontajana. Hän saa kuitenkin mahdollisuuden, kun maailmankuulu teatteriohjaaja saapuu kaupunkiin ja roolittaa Janin näytelmäänsä.
Taavin (Santtu Karvonen) aika mieskerhossaan on päättynyt, ja hän on vailla uutta agendaa. Taavi suuntaa energiansa nuorison valistamiseen, sillä hänen tyttärensä Matilda on alkanut kiinnostua päihteistä ja tatuoinneista.
Severi (Samuli Niittymäki) puolestaan on pilannut uransa ja maineensa eikä mitään ole jäljellä. Uudella kaudella Severi nähdään vain ensimmäisessä jaksossa, jossa hän löytää ratkaisun uskonnosta, eikä ihan tavanomaisesti. Kuten isä Tauno asian kiteyttää, "mielummin harhainen mutta onnellinen kuin skarpisti analyyttinen ja sitä kautta onneton".
Katso sarjan traileri tästä.
JAKSOT 1–3
Jakso 1: Filistealaiset
MTV Katsomo+ -tilauksella su 21.9.
Maksutta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla su 21.9. klo 21.30
Ensimmäinen vuosi lapsen kanssa on mennyt yllättävän hyvin, mikä raivostuttaa Eevin ystäviä. Severin kujanjuoksu päättyy ja hän päättää omistaa elämänsä aasialaisten auttamiseen.
Jakso 2: Perikato
MTV Katsomo+ -tilauksella su 21.9.
Maksutta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla su 28.9. klo 21.30
Taavin mieskerho hajoaa ristiriitoihin. Janin näyttelijänura on menossa alas viemäristä hänen juonnettuaan kymmentä tv-visailua. Taunon elämäntyö on vaakalaudalla.
Jakso 3: Iloton keskiluokka
MTV Katsomo+ -tilauksella su 21.9.
Maksutta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla su 5.10. klo 21.30
Tauno menettää eläkesäästönsä, ja lapset joutuvat opettamaan häntä elämään keskiluokkaisesti. Koljonen ja Ansa ottavat ison askeleen. Jani on huolissaan perinnöstään.
Ohjelman MTV:lle tuottaa Yellow Film & TV.
Sunnuntailounas su 21.9. klo 21.30 alkaen MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.
MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan kauden kaikki kymmenen jaksoa kerralla.
Esikatselut ja kuvat: MTVPressi.fi
MTV, vastaava tuottaja: Maria Vanninen, maria.vanninen@mtv.fi
Yellow Film & TV, tuottaja: Noora Haatainen, noora.haatainen@yellowfilm.fi
Maiju SalorantaSenior Communication ManagerMTV Oymaiju.saloranta@mtv.fi
Onni OjalaPhoto Editor & PhotographerMTV Oyonni.ojala@mtv.fi
MTV Oy on Suomen johtava kaupallinen tv-yhtiö ja videosisältöjen talo: ilmiöiden, puheenaiheiden ja tähtien koti. MTV:n mediaperheeseen kuuluvat MTV Katsomo -suoratoistopalvelu, maksuttomat tv-kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava, ajankohtaiset uutiset monikanavaisesti välittävä MTV Uutiset, MTV Urheilu sekä MTV:n maksu-tv-kanavat. MTV on osa Schibstediä – yhtä Pohjoismaiden johtavista mediayhtiöistä. MTVyritys.fi
