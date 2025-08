Gaza: Yli 40 % Pelastakaa Lasten klinikoilla hoidetuista raskaana olevista ja imettävistä naisista on aliravittuja

Pelastakaa Lasten heinäkuun ensimmäisellä puoliskolla seulomista 747 naisesta 323 (43 %) oli aliravittuja. Aliravittujen naisten määrä oli lähes kolminkertainen maaliskuuhun verrattuna, jolloin Israelin hallitus palautti Gazaan täydellisen saarron.

Huhtikuusta lähtien Pelastakaa Lasten kahdessa Gazassa toimivassa terveyskeskuksessa on raportoitu kasvaneesta aliravittujen raskaana olevien ja imettävien naisten määrästä. Ruokaa, vettä ja polttoainetta ei ole saatavilla lähes lainkaan. Puutteellinen ravitsemus ja aliravitsemus raskauden aikana voivat aiheuttaa äidille anemiaa, raskausmyrkytyksen, verenvuotoa ja jopa kuoleman. Äidin aliravitsemus voi johtaa myös kuolleena syntyviin lapsiin, alhaiseen syntymäpainoon, kasvun hidastumiseen ja kehityksen viivästymiseen lapsilla.

Ilman tarvittavaa imetyksen tukea äidit ovat antaneet vauvoilleen pullotettua vettä tai vettä, johon on sekoitettu jauhettuja kikherneitä tai tahinia. Tämä voi lisätä aliravitsemuksen riskiä.

Terveydenhuollon asiantuntijat ympäri maailmaa suosittelevat imetystä lasten terveyden edistämiseksi ja eloonjäämisen varmistamiseksi, erityisesti ensimmäisinä elinkuukausina. Tärkeän ravinnon lisäksi imetys tuottaa vasta-aineita, jotka suojaavat yleisiltä sairauksilta, kuten ripulilta, keuhkokuumeelta ja infektioilta. Gazassa on kuitenkin raportoitu äideistä, joilla on vaikeuksia imettää vakavan nälän, stressin, nestehukan ja useiden pakkomuuttojen aiheuttaman yksityisyyden puutteen vuoksi.

”Tämä on todellisuutta, jota yhdenkään äidin ei pitäisi koskaan joutua kokemaan”

YK:n väestörahaston mukaan Gazassa on 55 000 raskaana olevaa naista. Yli 70 000 alle viisivuotiasta lasta ja 17 000 raskaana olevaa tai imettävää naista kärsii akuutista aliravitsemuksesta, kertoo ruokaturvaa ja ravitsemusta arvioiva Integrated Food Security Phase Classification (IPC), joka varoitti, että Gazassa on toteutumassa ”pahin mahdollinen nälänhädän skenaario”.

– Äidit saapuvat klinikoillemme nälkäisinä, uupuneina ja kauhuissaan siitä, että heidän vauvansa eivät selviä hengissä. Jotkut pyytävät äidinmaidonkorviketta, jotta heidän vauvansa voivat saada ravintoa, jos he itse kuolevat. Tämä on todellisuutta, jota yhdenkään äidin ei pitäisi koskaan joutua kokemaan.

– Tiedämme, että äärimmäinen stressi voi häiritä imetystä, ja jatkuvat ilmapommitukset sekä sota-alueella eläminen aiheuttavat valtavaa ahdistusta – pakkosiirtymiset ja nälkä Gazassa koettelevat äitejä raskaasti. Monet naiset ovat itse aliravittuja, mutta yrittävät silti ruokkia vauvojaan. Äitien imetyksen tukeminen voi olla hengenpelastava toimenpide sekä äidille että lapselle, kertoo Pelastakaa Lasten aluejohtaja Ahmad Alhendawi.

– Kun vauvoilla ei ole ruokaa, heidän kehonsa lakkaa muutaman päivän kuluttua toimimasta. Heidän ruokahalunsa katoaa, he menettävät energiansa ja alkavat kuihtua. Lopulta heidän elimensä alkavat pettää ja heistä tulee vaarallisen alttiita infektioille. Aliravitsemus on hoidettavissa ja lapset voivat toipua, mutta vain, jos saamme heidät ajoissa hoitoon. Avun pääsyä rajoittava Gazan saarto on poistettava välittömästi. Riittävien, turvallisten ja ennustettavien saapumisprosessien ja -reittien avulla humanitaariset järjestöt tietävät, miten oikea apu saadaan ihmisille ajoissa pelastamaan henkiä.

– Jos maailma ei toimi nyt, lisää lapsia kuolee tähän ehkäistävissä olevaan, ihmisen aiheuttamaan kriisiin.

Gazan terveysministeriö on ilmoittanut, että sodan alkamisen jälkeen 180 ihmistä on kuollut aliravitsemukseen liittyvistä syistä. Heistä 93 on lapsia, joista ainakin 25 kuoli aliravitsemuksen kasvun seurauksena heinäkuussa.

Pelastakaa Lapset kehottaa Israelin hallitusta noudattamaan kansainvälisen oikeuden mukaisia velvoitteitaan ja sallimaan kaiken avun pääsyn Gazaan. Raskaana olevat ja imettävät äidit tarvitsevat imetyksen tukea sekä äidinmaidonkorvikkeiden ja niiden käyttöön tarvittavien välttämättömien tarvikkeiden toimittamista mahdollisimman hygieenisissä olosuhteissa.

Pelastakaa Lapset on työskennellyt Gazassa vuosikymmeniä. Järjestö ylläpitää Gazassa terveyskeskuksia, jotka tarjoavat lapsille, äideille ja perheille välttämättömiä palveluita, mukaan lukien aliravitsemuksen seulontaa ja hoitoa. Yhdessä paikallisten kumppanien kanssa järjestö ylläpitää lapsiystävällisiä tiloja sekä äiti-vauva-tiloja, joissa raskaana olevat ja imettävät naiset voivat saada tukea ravitsemukseen ja psykososiaalista tukea. Väliaikaisissa koulutuskeskuksissa lapset voivat jatkaa oppimistaan konfliktista huolimatta. Avustustoimia laajennetaan heti tilanteen salliessa.

Pelastakaa Lasten Gazan hätäapukeräys: www.pelastakaalapset.fi/gaza.

